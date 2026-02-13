«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης, παρά το χειρουργείο του Σαββάτου – Πότε θα γυρίσει στην πίστα

Άδεια από τους γιατρούς προκειμένου να πάει να τραγουδήσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται, ζήτησε την Πέμπτη ο Γιώργος Μαζωνάκης, αλλά τελικά δεν του το επέτρεψαν.

Ο τραγουδιστής βρίσκεται στο νοσοκομείο για να υποβληθεί το Σάββατο σε επέμβαση για να του αφαιρεθεί πέτρα που εντοπίστηκε στη χολή.

Παρόλο που είναι σε καλή κατάσταση, ο θεράπων γιατρός του Χρήστος Ζαφειρίου δεν του έκανε το… χατήρι να του επιτρέψει να εργαστεί, όπως ανέφερε ο ίδιος ο γιατρός μιλώντας στο Mega.

O γιατρός του ανέφερε ότι η αρχική διάγνωση ήταν για γρίπη Α και στη συνέχεια εντοπίστηκε χολολιθίαση.

Όσον αφορά στην επέμβαση, η αφαίρεση της πέτρας θα γίνει λαπαροσκοπικά, ενώ η αποθεραπεία θα διαρκέσει περίπου μία εβδομάδα.

Πότε θα επιστρέψει στην πίστα

Στο Mega μίλησε και ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, ο οποίος επιβεβαίωσε την καλή ψυχολογία του καλλιτέχνη, τονίζοντας ότι πρόκειται για επέμβαση ρουτίνας και σύντομα θα βρίσκεται σπίτι του.

Όπως είπε, δεν αποκλείεται την ερχόμενη εβδομάδα να βρίσκεται και πάλι πάνω στη σκηνή.

