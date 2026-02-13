search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.02.2026 19:21

Ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ με τον πατέρα του (Video)

13.02.2026 19:21
gkilfoil-gios

Το «παρών» στο ματς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έδωσε την Πέμπτη, 12/2, ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μαζί με τον πατέρα του.

Ο πρώην σύζυγος της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Έρικ Βίλενσι, και ο γιος του, Ρόναν, καταγράφηκαν κατά την άφιξή τους στο ΣΕΦ, όπου βρέθηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Οι δύο τους εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στις τηλεοπτικές κάμερες, με τον νεαρό Ρόναν, μάλιστα, να χαιρετά ευγενικά τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, ενώ ερωτηθείς εάν είναι Ολυμπιακός, απάντησε: «Δεν ξέρω».

Στα σχετικά πλάνα αποκαλύπτεται και η ομοιότητα πατέρα και γιου, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

Διαβάστε επίσης:

Αποκαλυπτική η Μάργκαρετ Κουάλεϊ για το Vanity Fair – Τα σπάνια σχόλια για τον σύζυγό της Τζακ Άντονοφ

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης – Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

Γιώργος Λιάγκας: «Τους πειράζει ο Σμαραγδής που κόβει 800 χιλιάδες εισιτήρια γιατί είναι δεξιός» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης, παρά το χειρουργείο του Σαββάτου – Πότε θα γυρίσει στην πίστα

Merz
ΚΟΣΜΟΣ

«Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» λέει ο Μερτς – Έκκληση στις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε»

zoi-konstantopoulou_2810_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Απαράδεκτη και ντροπιαστική η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ – Ενεργό παρακράτος κυβέρνησης-αστυνομίας (Video)

pasok-23423
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Αγκάθι ο αλγόριθμος για το συνέδριο, αιχμές από Δούκα, Γερουλάνο, Γιαννακοπούλου – «Θα σέβεστε» απάντησε ο Ανδρουλάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

barbeque_new (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τι γιορτάζουμε την Τσικνοπέμπτη - Πώς καθιερώθηκε το έθιμο

p0m7kjp6 (1)
MEDIA

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

papadimitrioy-gerontidakis-new
LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: «Eίναι προφανές ότι βρίσκομαι σε μια πολύ όμορφη και συντροφική φάση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 21:12
adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για Κωνσταντοπούλου: «Βγήκα εκτός ορίων, είναι ό,τι χειρότερο έχω συναντήσει»

mazonakis-new
LIFESTYLE

«Άδεια» για να πάει να τραγουδήσει ζήτησε ο Μαζωνάκης, παρά το χειρουργείο του Σαββάτου – Πότε θα γυρίσει στην πίστα

Merz
ΚΟΣΜΟΣ

«Η διεθνής τάξη βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής» λέει ο Μερτς – Έκκληση στις ΗΠΑ: «Πρέπει να μιλήσουμε»

1 / 3