Ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στο ΣΕΦ με τον πατέρα του (Video)

Το «παρών» στο ματς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, έδωσε την Πέμπτη, 12/2, ο γιος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, μαζί με τον πατέρα του.

Ο πρώην σύζυγος της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Έρικ Βίλενσι, και ο γιος του, Ρόναν, καταγράφηκαν κατά την άφιξή τους στο ΣΕΦ, όπου βρέθηκαν προκειμένου να παρακολουθήσουν τον αγώνα.

Οι δύο τους εμφανίστηκαν χαμογελαστοί στις τηλεοπτικές κάμερες, με τον νεαρό Ρόναν, μάλιστα, να χαιρετά ευγενικά τον δημοσιογράφο Γρηγόρη Μπάκα, ενώ ερωτηθείς εάν είναι Ολυμπιακός, απάντησε: «Δεν ξέρω».

Στα σχετικά πλάνα αποκαλύπτεται και η ομοιότητα πατέρα και γιου, η οποία είναι πραγματικά εντυπωσιακή.

