LIFESTYLE

13.02.2026 14:53

Στο χειρουργείο μετά από ατύχημα ο Χρήστος Δάντης – Ακυρώνονται οι εμφανίσεις του

13.02.2026 14:53
Σε χειρουργείο πρόκειται να υποβληθεί ο Χρήστος Δάντης μετά από σοβαρό ατύχημα υπέστη, όπως ενημέρωσε με ανάρτησή της η Ασημίνας Χατζηανδρέου.

Ειδικότερα, ο τραγουδιστής υπέστη κάταγμα στο χέρι, ενώ έπειτα από ιατρική σύσταση οι προγραμματισμένες εμφανίσεις του στον Σταυρό του Νότου και στο Ηράκλειο ακυρώνονται.

«Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι λόγω ατυχήματος του Χρήστου Δάντη, ο οποίος υπέστη σπάσιμο στο χέρι, η προγραμματισμένη σημερινή συναυλία στον Σταυρό του Νότου ακυρώνεται, όπως και η αυριανή στο Ηράκλειο Κρήτης. Κατόπιν ιατρικής σύστασης και επειδή πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση άμεσα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τις δύο εμφανίσεις. Εκ μέρους του Χρήστου Δάντη ζητούμε συγγνώμη για την ακύρωση των δύο προσεχών εμφανίσεων και σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας», έγραψε η σύντροφος του τραγουδιστή σε στόρι της στο Instagram.

