Στέλλα Γεωργιάδου: «Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision κι εγώ κυνήγησα απλά το όνειρό μου» (Video)

Για το γεγονός ότι δεν επελέγη να συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό για την αποστολή της Eurovision 2026 μίλησε η Στέλλα Γεωργιάδου, επισημαίνοντας ότι η ίδια κρίνει ότι το κομμάτι άξιζε να περάσει στους 28 φιναλίστ, ωστόσο, μπορεί αυτό να μη συνέβη «λόγω της ηλικίας ή του ονόματός της», όπως είπε.

«Θα μπορούσε να είχε περάσει το τραγούδι μου. Ίσως δεν επέλεξαν το τραγούδι μου λόγω της ηλικίας ή του ονόματός μου. Μπορεί στην ΕΡΤ να είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision κι εγώ κυνήγησα απλά το όνειρό μου απλά. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να κυνηγάω τα όνειρά μου» τόνισε.

