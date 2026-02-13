Στέλλα Γεωργιάδου: «Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision κι εγώ κυνήγησα απλά το όνειρό μου» (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Για το γεγονός ότι δεν επελέγη να συμμετάσχει στον ελληνικό τελικό για την αποστολή της Eurovision 2026 μίλησε η Στέλλα Γεωργιάδου, επισημαίνοντας ότι η ίδια κρίνει ότι το κομμάτι άξιζε να περάσει στους 28 φιναλίστ, ωστόσο, μπορεί αυτό να μη συνέβη «λόγω της ηλικίας ή του ονόματός της», όπως είπε.
«Θα μπορούσε να είχε περάσει το τραγούδι μου. Ίσως δεν επέλεξαν το τραγούδι μου λόγω της ηλικίας ή του ονόματός μου. Μπορεί στην ΕΡΤ να είχαν κάτι άλλο στο μυαλό τους. Για όλους είναι ένα όνειρο η Eurovision κι εγώ κυνήγησα απλά το όνειρό μου απλά. Και δεν θα σταματήσω ποτέ να κυνηγάω τα όνειρά μου» τόνισε.
