Πασχάλης για Eurovision 2026: «Αρκετά από τα 14 τραγούδια μού φάνηκαν ότι ήταν AI» (Video)

13.02.2026 09:07
Απογοητευμένος από τα 14 τραγούδα του Α’ Ημιτελικού του Εθνικού Τελικού της Eurovision 2026 δήλωσε ο Πασχάλης , επισημαίνοντας ότι το μοναδικό κομμάτι που θα μπορούσε να αποτελέσει πρόταση για τον ίδιο, είναι το «Φέρτο» με τον Ακύλα. Τόνισε, δε, ότι κάποια από τα κομμάτια του φάνηκαν ότι ήταν ΑΙ.

«Περισσότερο μου άρεσε το σκέτο του. Μόλις τον πρωτοείδαμε να χορεύει και να τραγουδάει μπροστά σε ένα μικρόφωνο, στα μαύρα έτσι όπως ήταν με τα γυαλιά με εντυπωσίασε πολύ περισσότερο απ’ ό,τι η εμφάνιση του στον Α’ Ημιτελικό. Ας το λάβει, όπως θέλει ο Ευαγγελινός σ’ αυτό. Σαν τραγούδι, το “Ferto”, δεν είναι και καμιά σπουδαία σύνθεση κατά τη μουσική μου άποψη. Αλλά, έχει μία ιδέα και μία πρόταση και ίσως είναι η μοναδική πρόταση σ’ αυτά τα 14 τραγούδια που άκουσα χθες. Γιατί όλα τα άλλα, δεν μου είπανε τίποτα καινούργιο. Mου είπανε συνηθισμένα πράγματα και μάλιστα αρκετά από αυτά μου φάνηκαν ότι ήταν και AI»

