ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.02.2026 08:58
13.02.2026 08:29

Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Όσοι γκρινιάζουν είναι συνήθως μόνιμα ανικανοποίητοι, ίσως και σε άλλους τομείς της ζωής τους»

13.02.2026 08:29
konstantaras-new

Στον Α’ Ημιτελικό για την ελληνική εκπροσώπηση στην Eurovision 2026 αναφέρθηκε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από τα social media, ενώ σχολιάζοντας όσους εξέφρασαν αρνητικές κριτικές τόνισε ότι πρόκειται για ανθρώπους «μίζερους» και πιθανότατα «ανικανοποίητους και σε άλλους τομείς της ζωής τους».

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια σειρά από φωτογραφικά στιγμιότυπα τα οποία και συνόδευσε με το εξής κείμενο. “Ήταν μια πολύ ωραία Eurovision βραδιά, σε πείσμα πολλών μίζερων και – σε μερικές περιπτώσεις – ψιλοάσχετων από παραγωγή αντίστοιχων τηλεοπτικών προγραμμάτων. Αν θυμηθούμε τι ελεγαν τα προηγούμενα χρόνια, σε κριτικές και… προβλέψεις, θα κλάψουν μανούλες.

14 acts, 3 υπέροχοι παρουσιαστές και μια μετάδοση που είχε ρυθμό, χιουμορ, ένταση σε σωστές δόσεις. ΕΡΤ και Mad αναβάθμισαν αρκετά την περσινή προσπάθεια και το Sing For Greece είναι πλέον πολλά υποσχόμενο. Και ξέρετε όσοι γκρινιάζουν είναι συνήθως ΜΟΝΙΜΑ ανικανοποίητοι (ίσως και σε άλλους τομείς της ζωής τους)”.

Και βέβαια οι ΠΡΩΤΟΙ που ζητούν κάτι φοβερά φαντασμαγορικό, είναι αυτοί που θα μιλούσαν για κατασπατάληση δημοσίου χρήματος, αν η ΕΡΤ ξόδευε για να φτιάξει show… Las Vegas. Προς Θεού, δεν ήταν όλα τέλεια, ήταν όμως καλώς καμωμένα και από ανθρώπους με ταλέντο και όρεξη. Σίγουρα τα στοιχεία που δεν έχουν οι περισσότερες μουρλοκακομοίρες των social» έγραψε.

Το “Sing For Greece” συμπαρουσίασαν η Μπέττυ Μαγγίρα, η Κατερίνα Βρανά και ο Γιώργος Καπουτζίδης στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

