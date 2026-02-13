«Sing for Greece 2026»: Απόψε ο Β’ Ημιτελικός για την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision – Ακούστε τα 14 τραγούδια (Videos)

Το «Sing for Greece 2026» συνεχίζεται απόψε, Παρασκευή, στις 21:00, με τον Β’ Ημιτελικό για την επιλογή του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό της Eurovision. Στη σκηνή θα ανέβουν οι 14 καλλιτέχνες που προέκυψαν από την κλήρωση, διεκδικώντας μια θέση στον Μεγάλο Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου και το πολυπόθητο εισιτήριο για την τελική αναμέτρηση. (Δείτε εδώ ποια τραγούδια προκρίθηκαν στον Α Ημιτελικό)

Την παρουσίαση αναλαμβάνουν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά, ενώ την καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία έχει ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Εντυπωσιακή έναρξη και χιουμοριστικά σκετς

Η βραδιά θα ανοίξει με όλους τους υποψήφιους καλλιτέχνες να ερμηνεύουν γνωστές ελληνικές συμμετοχές της Eurovision, βάζοντας το κοινό στο κλίμα του διαγωνισμού. Πριν από κάθε εμφάνιση, θα προβάλλεται ένα πρωτότυπο χιουμοριστικό σκετς με τη συμμετοχή των παρουσιαστών και του εκάστοτε ερμηνευτή.

Μετά το τέλος του Β’ Ημιτελικού θα μεταδοθεί σε απευθείας σύνδεση η κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης στον Τελικό, καθώς και οι πρώτες δηλώσεις των νικητών στον Γιώργο Καπουτζίδη.

Τάμτα, Antigoni και Χρήστος Μάστορας στο ειδικό πρόγραμμα

Η βραδιά θα έχει έντονο καλλιτεχνικό αποτύπωμα. Η Τάμτα θα παρουσιάσει ένα ξεχωριστό οπτικοακουστικό θέαμα σε σύμπραξη με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, συνδυάζοντας έντονες ερμηνευτικές αντιθέσεις και σκηνική αισθητική με άρωμα Eurovision.

Ιδιαίτερη στιγμή αναμένεται να αποτελέσει η εμφάνιση της Antigoni, η οποία θα ερμηνεύσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι με το οποίο θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Στη σκηνή θα βρεθεί και ο Χρήστος Μάστορας, που με τη μουσική του διαδρομή και την ενέργειά του θα χαρίσει ξεχωριστές ερμηνευτικές στιγμές.

Ζωντανή μετάδοση σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ψηφιακές πλατφόρμες

Το show θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1, την ΕΡΤ World και το ERTFLIX με υπηρεσίες προσβασιμότητας. Ραδιοφωνικά θα καλυφθεί από το Δεύτερο Πρόγραμμα 103,7, σε ειδική εκπομπή με τη Μικαέλα Θεοφίλου και τον Δημήτρη Μεϊδάνη, καθώς και από τη Φωνή της Ελλάδας και το ERT echo.

Δύο τρόποι ψηφοφορίας για το κοινό

Το κοινό θα μπορεί να ψηφίσει για την ανάδειξη του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision 2026 με δύο τρόπους. Δίνεται η δυνατότητα αποστολής SMS από κινητά τηλέφωνα με ελληνικούς αριθμούς, αλλά και online ψηφοφορίας, εντός και εκτός Ελλάδας, μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο https://sfg.vote.

Για τη συμμετοχή μέσω SMS, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν μήνυμα στο 54222 με τον κωδικό του τραγουδιού-καλλιτέχνη της επιλογής τους, με δυνατότητα έως και 10 ψήφων ανά αριθμό κινητού. Οι οδηγίες θα είναι διαθέσιμες και μέσω QR code που θα εμφανίζεται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Στις 15 Φεβρουαρίου ο Μεγάλος Τελικός

Στον Τελικό της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, στις 21:00, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από τον συνδυασμό της ψήφου του κοινού σε ποσοστό 50%, της ελληνικής κριτικής επιτροπής σε ποσοστό 25% και της διεθνούς επιτροπής επίσης σε ποσοστό 25%. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερισχύει η ψήφος του κοινού.

Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία.

Tα 14 τραγούδια του B’ Ημιτελικού

1. «AGAPI», RIKKI

2. «Back in the game», GARVIN

3. «Labyrinth», Mikay

4. «Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

5. «Mad About it», D3lta

6. «ASTEIO», ZAF

7. «No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

8. «You Are The Fire», Stella Kay

9. «Anatello», TIANORA

10. «Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

11. «Set Everything On Fire», BASILICA

12. «Dark Side of the Moon», good job Nicky

13. «Bulletproof», KOZA MOSTRA

14. «SABOTAGE!», leroybroughtflowers

