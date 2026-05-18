ΔΕΥΤΕΡΑ 18.05.2026 11:21
Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

18.05.2026 10:00

Στην τσιμπίδα της εφορίας η μισή Ελλάδα: Το «βουνό» των χρεών αποκαλύπτει μια κοινωνία που βουλιάζει

Οι αριθμοί δεν λένε ποτέ ψέματα, και στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας, τα τελευταία στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν με τον πιο ανάγλυφο και δραματικό τρόπο την πραγματική κατάσταση της κοινωνίας.

Πίσω από τα κυβερνητικά αφηγήματα περί «ανάπτυξης» και «δημοσιονομικής υπεραπόδοσης», κρύβεται μια ζοφερή πραγματικότητα: η υπερφορολόγηση και η ακρίβεια έχουν γονατίσει τους πολίτες, οι οποίοι αδυνατούν πλέον να αντεπεξέλθουν ακόμα και στις βασικές τους υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Σοκ από τη μαζική εκτίναξη των οφειλετών

Τα επίσημα στοιχεία για τον Μάρτιο του 2026 προκαλούν ίλιγγο. Ο αριθμός των οφειλετών προς την εφορία εκτινάχθηκε στους 4.797.755. Πρόκειται για μια τρομακτική αύξηση της τάξης του 3,99% μέσα σε μόλις έναν χρόνο.

Αν αναλογιστεί κανείς τον ενεργό οικονομικά πληθυσμό της χώρας, το συμπέρασμα είναι σοκαριστικό: σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες βρίσκεται πλέον ανοιχτά στην «τσιμπίδα» του φοροεισπρακτικού μηχανισμού.

Η διεύρυνση της βάσης των οφειλετών δείχνει ότι το πρόγραμμα της μη πληρωμής φόρων δεν αφορά πλέον λίγους ή τους συνήθεις «στρατηγικούς κακοπληρωτές», αλλά έχει μετατραπεί σε δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικογένειας και της μικρομεσαίας επιχείρησης.

Η «αιμορραγία» του πρώτου τριμήνου

Η συνεχή ροή «νέου ληξιπρόθεσμου» χρέους αποδεικνύει ότι η οικονομική ασφυξία επιτείνεται μήνα με τον μήνα. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026, το φρέσκο χρέος που γεννήθηκε και έμεινε απλήρωτο άγγιξε το αστρονομικό ποσό των 3,023 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα είναι αποκαλυπτική της ταχύτητας με την οποία χειροτερεύει η κατάσταση, καθώς καταγράφεται αύξηση 6,41%.

Ακόμα και αν απομονωθούν οι μη φορολογικές κατηγορίες (όπως κάποια πρόστιμα ή έκτακτες εισφορές), η καθαρή εικόνα των φορολογικών υποχρεώσεων παραμένει εξαιρετικά ζοφερή. Τα αμιγώς νέα φορολογικά χρέη του τριμήνου σημείωσαν άνοδο κατά 3,83%, επιβεβαιώνοντας ότι οι πολίτες είναι απόλυτα όμηροι των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το συνολικό «βουνό» και ο εφιάλτης των κατασχέσεων

Αυτό το νέο κύμα απλήρωτων φόρων έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη ανυπέρβλητο «βουνό» παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο συνολικά προσεγγίζει πλέον τα 107 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτό το τεράστιο ποσό, ένα πολύ μικρό ποσοστό θεωρείται πραγματικά εισπράξιμο από την ΑΑΔΕ, όμως το βάρος παραμένει στις πλάτες της αγοράς.

Το πιο επικίνδυνο στοιχείο, ωστόσο, είναι η ενεργοποίηση των αναγκαστικών μέτρων. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι βρίσκονται ήδη υπό καθεστώς αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (δεσμεύσεις λογαριασμών, κατασχέσεις εις χείρας τρίτων), ενώ σχεδόν άλλοι τόσοι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο να βρεθούν στην ίδια μοίρα.

Η «ψηφιακή μέγγενη» δεν γεννά χρήμα

Είναι πλέον φανερό ότι η στρατηγική της κυβέρνησης να πιέζει μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων και των POS για τη σύλληψη της φορολογητέας ύλης, χωρίς παράλληλα να μειώνει τους έμμεσους φόρους και τα τεκμήρια, έχει φτάσει στα όριά της.

Η κοινωνία δεν φοροδιαφεύγει από επιλογή, αλλά απλά ξεμένει από ρευστότητα πριν καν βγει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα. Όταν η εφορία μετατρέπει τον μισό πληθυσμό σε οφειλέτη, το πρόβλημα δεν είναι πλέον εισπρακτικό, είναι βαθιά κοινωνικό και απειλεί άμεσα την κοινωνική συνοχή τους επόμενους μήνες.

