EΡΤ1: Αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% η τηλεθέασή της χάρη στον πρώτο ημιτελικό «Sing for Greece» για τη Eurovision

Μερίδιο τηλεθέασης από προηγούμενη περίοδο- όχι πολύ μακρινή- απέσπασε η ΕΡΤ1 και κατά κύριο λόγο το πιστώνονται η απευθείας μετάδοση του πρώτου εθνικού ημιτελικού «Sing for Greece» και της ειδικής εκπομπής που ακολούθησε με την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης της πρώτης επτάδας φιναλιστ στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Το μερίδιο της ΕΡΤ1 διαμορφώθηκε στο 6,6% χθες στο σύνολο της ημέρας, όταν η συνήθης-ημερήσια- επίδοση της, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen είναι γύρω στο 4,5%, ιδίως δε από τότε που άλλαξε φυσιογνωμία και όλο το ενημερωτικό περιεχόμενο της μετακινήθηκε στο ΕΡΤNews.

Η προηγούμενη φορά κατά την οποία η ΕΡΤ1 είδε τον αριθμό 6 στο κύριο μέρος του μεριδίου τηλεθέασης ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen σε επίπεδο καναλιών.

