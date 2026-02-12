search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 16:23
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.02.2026 14:42

EΡΤ1: Αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% η τηλεθέασή της χάρη στον πρώτο ημιτελικό «Sing for Greece» για τη Eurovision

12.02.2026 14:42
singforgreece

Μερίδιο τηλεθέασης από προηγούμενη περίοδο- όχι πολύ μακρινή- απέσπασε η ΕΡΤ1 και κατά κύριο λόγο το πιστώνονται η απευθείας μετάδοση του πρώτου εθνικού ημιτελικού «Sing for Greece» και της ειδικής εκπομπής που ακολούθησε με την κλήρωση για τη σειρά εμφάνισης της πρώτης επτάδας φιναλιστ στον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Το μερίδιο της ΕΡΤ1 διαμορφώθηκε στο 6,6% χθες στο σύνολο της ημέρας, όταν η συνήθης-ημερήσια- επίδοση της, σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen είναι γύρω στο 4,5%, ιδίως δε από τότε που άλλαξε φυσιογνωμία και όλο το ενημερωτικό περιεχόμενο της μετακινήθηκε στο ΕΡΤNews.

Η προηγούμενη φορά κατά την οποία η ΕΡΤ1 είδε τον αριθμό 6 στο κύριο μέρος του μεριδίου τηλεθέασης ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Nielsen σε επίπεδο καναλιών.

Διαβάστε επίσης:

Παύλος Μαρινάκης: Το ραδιόφωνο «αιχμή δόρατος» κατά της παραπληροφόρησης

Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση για την εκπομπή που αιφνιδίασε τους συνεργάτες του (Video)

Paramount/Skydance: Νέα προσφορά στη Warner με «ένα σκασμό» δολάρια – Κίνηση πίεσης και εντυπωσιασμού, εκτιμούν αναλυτές

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Jim Ratcliffe
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με δήλωση του δισεκατομμυριούχου συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αποικίστηκε από μετανάστες»

james van der beek 88- new
LIFESTYLE

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η τελευταία ανάρτησή του και ο φόρος τιμής από τους φίλους του

kerameos_zoi_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή κόντρα Κωνσταντοπούλου – Κεραμέως για Βιολάντα και… Άδωνι

makis-voridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Βορίδης για Καρυστιανού: Είναι ωραία όταν ψαρεύεις στα θολά νερά, στην πολιτική τοποθετείσαι στο συγκεκριμένο

papaligouras_karamanlis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Καραμανλής για την απώλεια Παπαληγούρα: Ευθύς και έντιμος άνθρωπος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

avgoustos-korto-new
LIFESTYLE

Αύγουστος Κορτώ για διπολική διαταραχή: «Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί»

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026 16:23
Jim Ratcliffe
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σάλος με δήλωση του δισεκατομμυριούχου συνιδιοκτήτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «αποικίστηκε από μετανάστες»

james van der beek 88- new
LIFESTYLE

Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ: Η τελευταία ανάρτησή του και ο φόρος τιμής από τους φίλους του

kerameos_zoi_1202_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σφοδρή κόντρα Κωνσταντοπούλου – Κεραμέως για Βιολάντα και… Άδωνι

1 / 3