Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση για την εκπομπή που αιφνιδίασε τους συνεργάτες του (Video)

Μια επικείμενη αλλαγή για το «Πρωινό» ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιάγκας, αιφνιδιάζοντας τους συνεργάτες του στον αέρα της εκπομπής.

Όπως τόνισε, πρόκειται για την προσθήκη ενός ακόμα ατόμου η οποία θα γίνει, μάλιστα, τη Δευτέρα, με τον παρουσιαστή να υπογραμμίζει ότι είναι ένα άτομο που ο ίδιος εκτιμά πολύ.

«Θέλω να ανακοινώσω κάτι για τη Δευτέρα. Να μην ανακοινώσω; Δεν έχω το δικαίωμα να ανακοινώσω για το μέλλον μου; Γιατί αναστενάζετε όταν είναι να ανακοινώσω κάτι;» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Από τη Δευτέρα ανακοινώνω μια καινούρια συνεργασία σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι, δεν θα κάθεται εδώ μαζί σας, θα βγαίνει με άλλο τρόπο στην εκπομπή. Θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη, ενός ανθρώπου εκτιμώ πάρα πολύ».

