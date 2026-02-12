search
ΠΕΜΠΤΗ 12.02.2026
12.02.2026

Γιώργος Λιάγκας: Η ανακοίνωση για την εκπομπή που αιφνιδίασε τους συνεργάτες του (Video)

12.02.2026 11:48
Μια επικείμενη αλλαγή για το «Πρωινό» ανακοίνωσε ο Γιώργος Λιάγκας, αιφνιδιάζοντας τους συνεργάτες του στον αέρα της εκπομπής.

Όπως τόνισε, πρόκειται για την προσθήκη ενός ακόμα ατόμου η οποία θα γίνει, μάλιστα, τη Δευτέρα, με τον παρουσιαστή να υπογραμμίζει ότι είναι ένα άτομο που ο ίδιος εκτιμά πολύ.

«Θέλω να ανακοινώσω κάτι για τη Δευτέρα. Να μην ανακοινώσω; Δεν έχω το δικαίωμα να ανακοινώσω για το μέλλον μου; Γιατί αναστενάζετε όταν είναι να ανακοινώσω κάτι;» είπε αρχικά και πρόσθεσε:

«Από τη Δευτέρα ανακοινώνω μια καινούρια συνεργασία σε αυτή εδώ την εκπομπή. Όχι, δεν θα κάθεται εδώ μαζί σας, θα βγαίνει με άλλο τρόπο στην εκπομπή. Θα είναι μια πάρα πολύ δυνατή προσθήκη, ενός ανθρώπου εκτιμώ πάρα πολύ».

Από 19 /2 | «Ουρανός απ΄ άλλους τόπους – ρόδα στο μαντίλι» | Θέατρο Φούρνος

kapernaros_1202_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση Καπερνάρου σε Πάνο Ρούτσι: Περιφέρεται στην αίθουσα ως ντάης – Προπηλάκισε τους δικηγόρους

Novalifε: Ολοήμερο αφιέρωμα στον έρωτα και στη Valentine’s Day με back-to-back τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες!

dicaprio_1202_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

«What Happens at Night»: Το ψυχολογικό θρίλερ του Martin Scorsese με τον Leonardo DiCaprio μπαίνει σε τροχιά γυρισμάτων (photo/videos)

aloga_evros_potami
ΕΛΛΑΔΑ

Μαγικές εικόνες από το Δέλτα του Έβρου: Αγέλη άγριων αλόγων διασχίζει τα ορμητικά νερά του ποταμού (video)

violanta-ergostasio-fotia
ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη «Βιολάντα»: Ο ιδιοκτήτης είχε εμπλακεί σε παράνομη διακίνηση υγραερίου 

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου: «Πήγαινα στον γιατρό με την ελπίδα ότι θα έχω κάτι και θα τελειώνω με αυτή τη ζωή» (Video)

metro
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις ράγες στο Σύνταγμα - Προβλήματα στη λειτουργία της γραμμής 2

earth new
ΚΟΣΜΟΣ

Διάστημα: Σε έξι χρόνια ένας τεράστιος αστεροειδής μπορεί να χτυπήσει η Σελήνη

gourouni
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Φουκουσίμα: Τα ραδιενεργά υβρίδια γουρουνιών και αγριόχοιρων και το γενετικό μυστικό τους

