Μη χάσετε το «Ποντίκι» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Οι μπίζνες θέλουν ήρεμα νερά» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για το διεθνές «Συμβούλιο Ειρήνης», την Τουρκία και τα ελληνικά διλήμματα, καθώς, ενόψει της ανοικοδόμησης της Γάζας, Αθήνα και Άγκυρα δίνουν εγγυήσεις στον Τραμπ, αλλά και για την ισχυρή ένδειξη ότι η περιοχή μας περνάει σε φάση ελεγχόμενης σταθεροποίησης, κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

Μπορείτε επίσης να διαβάσετε:

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ: Ελληνοτουρκικός συγχρονισμός υπό πίεση – Το «τραπέζι» του Τραμπ για Γάζα, η Άγκυρα και τα ελληνικά διλήμματα – Χαρακτηριστικό / ζητούμενο αυτών των σχημάτων είναι ο επιμερισμός του κόστους – Οι ελληνοτουρκικές εκκρεμότητες δεν λύνονται, αλλά μπαίνουν σε καθεστώς διαχείρισης

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Τρεις «νάρκες» στον δρόμο για την ανάκαμψη – Τι προβληματίζει την κυβέρνηση για το αμέσως επόμενο διάστημα – Ποια θέματα θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν το θετικό momentum

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ – ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: Κάηκε η… «συναίνεση» – Μπουρλότο Βενιζέλου σε σενάρια που θα οδηγούσαν σε συγκυβέρνηση Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ – Ερωτηματικά για την ήπια κυβερνητική αντίδραση στο σκάνδαλο ΓΣΕΕ

ΑΡΙΣΤΕΡΑ: Οι προοδευτικές ζυμώσεις συνεχίζονται εν μέσω αναμονής για Τσίπρα – Τα μηνύματα του πρώην πρωθυπουργού από τα Ιωάννινα για το «πότε» και το πολιτικό στίγμα – Φάμελλος, Χαρίτσης και Κόκκαλης σε κοινό πάνελ στη Μυτιλήνη – «Παρών» και από Δούκα

ΠΑΣΟΚ: Δύο πονοκέφαλοι για τη Χαριλάου Τρικούπη – Η απειλή συνδικαλιστικής διάσπασης και ο τρόπος εκλογής των συνέδρων – Ανοιχτές οι πόρτες για όσους θέλουν να συστρατευτούν με το Κίνημα

ΚΚΕ: Μάχη κατά του νομοσχεδίου για τις ΣΣΕ με φόντο την υπόθεση Παναγόπουλου – Δικαιωμένο και για όσα κατήγγειλε και για την έμφαση όλα αυτά τα χρόνια στην ανάπτυξη του ΠΑΜΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Έρχονται αλλαγές στην προκαταβολή φόρου – Μια «θηλιά» στη ρευστότητα, που λειτουργεί ως άτυπος, άτοκος δανεισμός του κράτους – Ωθεί τις επιχειρήσεις σε τραπεζικό δανεισμό με υψηλά επιτόκια – Τα σενάρια για μια νέα επιχειρηματική πραγματικότητα

ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ: «Μπλόκο» των δικαστηρίων στην ΑΑΔΕ – Οριστικό τέλος στις αυθαίρετες φορολογήσεις από το πρώτο ευρώ με τεχνικά «κόλπα»

ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθημερινό φαινόμενο τα εργατικά δυστυχήματα – Αύξηση θανατηφόρων και σοβαρών περιστατικών την τελευταία τριετία – Κάκιστες συνθήκες σε βιομηχανία, τουρισμό, κατασκευές, αγροτικό τομέα

ΗΠΑ: Η υπόθεση Epstein: Σεξ, σιωπή και το χρονικό ενός δικτύου διαστροφής για «εκλεκτούς» – Εισαγγελείς της Νέας Υόρκης άσκησαν νέο κατηγορητήριο για διακίνηση και σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων – Η υπόθεση Epstein δεν είναι ένας απλός ποινικός φάκελος, αλλά κόμβος διασταύρωσης ισχύος

ΣΥΡΙΑ: Δαμασκός και Κούρδοι υπό τη σκιά των ΗΠΑ – Ανάμεσα στη συνδιαχείριση υποδομών και ενέργειας και σε νέες εντάσεις – Το καθεστώς αποφεύγει το κόστος μιας ανοιχτής σύγκρουσης

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Σε τροχιά σύγκρουσης ο Περσικός Κόλπος – Διπλωματία, κοινωνική δυσαρέσκεια και σκληρές προκλήσεις για την Τεχεράνη – Οι συνομιλίες στο Ομάν αποκαλύπτουν το αδιέξοδο στις αμερικανοϊρανικές σχέσεις

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΧΙΖΑ: Ο Νίκος Ζήβας και το αλάτι – Ένας καθαρός ποιητής, που μίλησε για πολλά, μεταξύ άλλων για την πορεία της Ευρώπης – Πρόσφερε τη ζωή του ως άλας, αναντικατάστατο

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΑΚΑ: Εγκληματικές οργανώσεις στην Κεντρική Αμερική – Αρχικά «οικογενειακές επιχειρήσεις», που εκμεταλλεύτηκαν την αύξηση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών – Αναδύθηκαν από το χάος των εμφυλιοπολεμικών συγκρούσεων της δεκαετίας του 1980 – Εμπόριο ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων, απαγωγές, εκβιασμοί και χρηματισμοί

ΜΜΕ: Άδηλο το μέλλον της «Washington Post» – Τσουνάμι απολύσεων «έφαγε» τους μισούς δημοσιογράφους

ΙΣΤΟΡΙΑ: Ισλαμική Αποικιοκρατία, κοινωνική και καθημερινή ζωή: Οι κατακτημένοι λαοί: Ζιμμήδες, φόροι και κοινωνική ιεραρχία

Διαβάστε επίσης:

Παρέμεινε στον θρόνο της τηλεθέασης ο Alpha και την Τρίτη (10/2)

«Lord of the Flies»: Η μίνι σειρά του BBC είναι πιο ανατριχιαστική από το «Adolescence» του Netflix (photos/videos)

Eurovision 2026: Σήμερα ο πρώτος ελληνικός ημιτελικός – Πώς ψηφίζει το κοινό