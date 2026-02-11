Κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη-Ερντογάν από την Άγκυρα: «Διάλογος με ψυχραιμία χωρίς εντάσεις με γνώμονα το διεθνές δίκαιο»

Πάνω από 1,5 ώρα διήρκεσε η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο προεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο προεδρικό μέγαρο στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας, με τους δύο ηγέτες να προχωρούν στη συνέχεια σε δηλώσεις.

Σημειώνεται ότι δεν υπήρξαν ερωτήσεις μετά τις δηλώσεις.

Πιστεύουμε ότι θα σημειωθεί πρόοδος και στα προβλήματα στο Αιγαίο, είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

«Καλωσορίζω τον πρωθυπουργό της Ελλάδος», είπε αρχικά, υπενθυμίζοντας πως την τελευταία φορά είχε αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν τον διάλογό τους. «Βλέπουμε ότι οι συμφωνίες μας παρέχουν το καλύτερο κοινό έδαφος για την ενίσχυση των αμοιβαίων επαφών, οι οποίες ελπίζω να συνεχιστούν. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ενισχυθεί το εμπόριο. Συζητήσαμε τις θέσεις μας για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς υποστηρίζουμε ότι τα ζητήματα δεν είναι άλυτα στη βάση του διεθνούς δικαίου. Με ικανοποίηση διαπίστωσα ότι συμφωνούμε με τον φίλο μου Κυριάκο σε αυτό το θέμα. Πιστεύουμε ότι από το 2023 και μετά θα σημειωθεί πρόοδος και στην επίλυση των αλληλένδετων προβλημάτων στο Αιγαίο».

«Μοιράστηκα με τον κ. Μητσοτάκη απόψεις για ελευθερίες στους μουσουλμάνους στη Δυτική Θράκη. Εξετάσαμε την κατάπαυση πυρός στη Γάζα και το ειρηνευτικό σχέδιο. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ για να επεκταθεί στη Δυτική Όχθη. Απορρίπτουμε τις αποφάσεις του Ισραήλ να επεκτείνει την δραστηριότητά του στην Δυτική Όχθη».

Από την πλευρά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε πως «αποκαταστήσαμε έναν ανοιχτό δίαυλο εποικοινωνίας, ενώ υποστήριξε πως «διευρύνεται η συνεργασια μας με τις νέες συμφωνίες που υπογράψαμε».

«Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε ένα συνολικό απολογισμό των σχέσεων μας τα τελευταία δύο χρόνια. Πολιτικός διάλογος, πολιτική ατζέντα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι οι τρεις πυλώνες των συζητήσεων», ανέφερε αρχικά ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Όταν διαφωνούμε είναι σημαντικό να μην μπαίνουμε σε κρίσεις και εντάσεις, ανέφερε στη συνέχεια. «Καθιερώσαμε νέο υπόδειγμα άμεσης συνεργασίας, καλούμαστε να διαχειριζόμαστε τα προβλήματά μας με ψυχραιμία χωρίς κρίσεις και εντάσεις με γνώμονα το διεθνές δίκαιο».

Στη συνέχεια γνωστοποίησε πως «συμφωνήσαμε σε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες. Επιτυχία η βίζα στους Τούρκους για επίσκεψη στα ελληνικά νησιά. Έχουμε μία καλή συνεργασία στο μεταναστευτικό με τις ροές στο ανατολικό Αιγαίο να έχουμε μειωθεί στο 60%. Η καταπολέμηση των δικτύων διακινητών να είναι σταθερός στόχος των δύο κρατών μας. Στόχος να φτάσουμε τα 10 δισ. στο διμερές μας εμπόριο».

«Υπάρχουν και σημαντικές διαφωνίες. Η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών αποτελεί τη μόνη διαφορά που θα μπορούσε να οδηγηθεί στο Δικαστήριο, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας. Καθαρή η θέση μας για μειονότητες με βάση τη Συνθήκη της Λωζάννης».

Ο ίδιος προσβλέπει όπως είπε στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία. «Η Ελλάδα στηρίζει την λύση των δύο κρατών. Δεν στηρίζουμε την προσάρτηση της Δυτικής Οχθης από το Ισραήλ», είπε ο πρωθυπουργός.

«Κλείνω, αγαπητέ Ταγίπ, με τη σκέψη ότι η μοίρα μάς όρισε να ζούμε στην ίδια γειτονιά. Να χτίσουμε ένα αύριο ειρήνης, ευημερίας και προόδου των χωρών μας, στον δρόμο που άνοιξαν Ελευθέριος Βενιζέλος και Κεμάλ Ατατούρκ».

Η υποδοχή Μητσοτάκη από Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην Άγκυρα από τις 2:20 το μεσημέρι, συνοδεία δέκα υπουργών.

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στο Λευκό Παλάτι, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε η κατ’ ίδιαν συνάντηση των δύο ηγετών, η οποία διήρκησε συνολικά 1 ώρα και 45 λεπτά. Ακολούθησε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας στην ολομέλεια του το οποίο ξεκίνησε στις 17.05.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας. Στο δείπνο θα παρακαθήσει και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ύστερα από πρόσκληση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Οι συμφωνίες

Λίγη ώρα πριν ξεκινήσουν οι κοινές δηλώσεις των δύο ηγετών, ανακοινώθηκαν οι συμφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες όπως σας είχαμε ενημερώσει νωρίτερα.

Τα επτά κείμενα που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας:



1.Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2.Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3.Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4.Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’.

5.Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6.Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7.Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.

Ένας σύντομος διάλογος σημειώθηκε κατά την άφιξη του Έλληνα πρωθυπουργού με τον Ερντογάν και μια θερμή χειραψία:

– Γεια σας κ. Πρόεδρε

– Γεια σας

– Όλα καλά;

– Πολύ καλά!

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at Presidential Complex in Ankara https://t.co/FpbV0UphK9 — Anadolu English (@anadoluagency) February 11, 2026

Στο πρωθυπουργικό αεροσκάφος, τον Κ. Μητσοτάκη συνόδευε ο ΥΠΕΞ, Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ οι υπόλοιποι υπουργοί έφθασαν στην Άγκυρα με άλλη πτήση.

Αναλυτικά οι υπουργοί που συνοδεύουν τον πρωθυπουργό: Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis ‘i karşılayıp Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın hoşgeldiniz dileklerini ilettim. @mansuryavas06 @PrimeministerGR @TC_AtinaBE pic.twitter.com/WVcoy0ctZK — Faruk Köylüoğlu (@KoyluogluFaruk) February 11, 2026

Τα δύο αεροσκάφη της ελληνικής αποστολής:

Yunanistan başbakanı Micotakis ve heyetini taşıyan uçaklar Esenboğa havalimani apronunda park halinde. Sol tarafta Dassault Falcon 7X, sağ tarafta Embraer 135. pic.twitter.com/nrjpe1yIht — tolgaozbekcom (@tolgaozbek_com) February 11, 2026

Λίγο πριν τη συνάντηση, ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι «σήμερα θα υποδεχθούμε τον πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον κ. Μητσοτάκη, στη χώρα μας. […] Ως Τουρκία, ό,τι θέλουμε για τον εαυτό μας, το ίδιο θέλουμε και για τους φίλους και αδελφούς μας. Όπως θέλουμε ειρήνη και ασφάλεια για τον εαυτό μας, όπως θέλουμε σταθερότητα, ανάπτυξη και ευημερία, το ίδιο θέλουμε και για τους γείτονές μας και όλες τις αδελφικές χώρες».

Η ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας:

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geldi. pic.twitter.com/SF7DNkrSEe — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 11, 2026

Η ανάρτηση του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος

President Recep Tayyip Erdoğan welcomed Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis with an official ceremony at the Presidential Complex and then held a bilateral meeting. pic.twitter.com/Qtw8OCSJ2c — AK Party (@akpartyenglish) February 11, 2026

Turkish President Recep Tayyip Erdogan meets Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis in Ankara to discuss regional issues and bilateral relations. Andrew Hopkins has more pic.twitter.com/CtBLsLC9nE — TRT World Now (@TRTWorldNow) February 11, 2026

Οι συμφωνίες που υπεγράφησαν από Θεοδωρικάκο και Κασίρ

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η διμερής συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκου με τον υπουργό βιομηχανίας Μεχμέτ φετίχ Κάσιρ.

Εκτός από την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργασίας των δύο χώρων στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 6ου Συμβουλίου Συνεργασίας, συμφωνήθηκε και η ενεργοποίηση του μνημονίου συνεννόησης στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είχε υπογραφεί στο πέμπτο Ανώτατο Συμβούλιο.

Επίσης συμφωνήθηκε η υπογραφή μνημονίων συνεργασίας στους τομείς της μετρολογίας, της πιστοποίησης και startups.

Μεταξύ των άλλων συμφωνήθηκε μέχρι το καλοκαίρι ο τούρκος υπουργός να επισκεφτεί την Αθήνα και μέχρι το Σεπτέμβρη ο κ. Θεοδωρικάκος την Τουρκία.

