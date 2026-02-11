Γιατί ο Βενιζέλος απειλεί τη Νέα Δημοκρατία με προανακριτικές και ειδικά δικαστήρια μετά τις εκλογές

Στην πολιτική σκακιέρα της μεταπολίτευσης, ελάχιστοι παίκτες γνωρίζουν πώς να μετατρέπουν το Σύνταγμα σε πολιτικό όπλο τόσο επιδέξια όσο ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Η παρέμβαση στην εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» με την οποία φωτογράφισε την ανάγκη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετεκλογικά να ελεγχθεί εκ νέου ποινικά από μια άλλη κυβέρνηση για τα θέματα των υποκλοπών, του ΟΠΕΚΕΠΕ, των Τεμπών και άλλων υποθέσεων αν προκύψουν δεν ήταν μια ακαδημαϊκή διάλεξη. Ήταν μια προειδοποιητική βολή, υπολογισμένη με ακρίβεια η οποία στόχευε απευθείας στο «μαλακό υπογάστριο» της κυβέρνησης Μητσοτάκη: το Κράτος Δικαίου και τη θεσμική λογοδοσία. Η φράση ήταν καθαρή: «H κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης». Η αναφορά του στην ανάγκη για περαιτέρω αλλαγή ή ερμηνεία του Άρθρου 86, με τρόπο που να επιτρέπει στην επόμενη Βουλή να ελέγξει την παρούσα κυβέρνηση για όλη τη διάρκεια της θητείας της, συνιστά μια καθαρή πολιτική απειλή. Και είναι απειλή ακριβώς επειδή προέρχεται από τον άνθρωπο που ξέρει καλύτερα από τον καθένα ότι, νομικά, το έδαφος είναι σαθρό.

Η «Μπλόφα» του Συνταγματολόγου

Ως καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου με εμπειρία δεκαετιών, ο κ. Βενιζέλος γνωρίζει το αξίωμα που θεμελιώνει το ποινικό μας σύστημα: η αναθεώρηση του Συντάγματος και η αυστηροποίηση του ποινικού νόμου δεν έχουν αναδρομική ισχύ. Δεν μπορείς να δικάσεις κάποιον σήμερα με νόμους που θα ψηφίσεις αύριο για πράξεις που έγιναν χθες. Γνωρίζει επίσης ότι από τη στιγμή που το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει σε αυτή τη Βουλή 180 βουλευτές για την αναθεώρηση του άρθρου 86, η επόμενη Βουλή προκειμένου να το αναθεωρήσει χρειάζεται και την συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας στην περίπτωση που η σημερινή κυβέρνηση δεν καταλάβει την πρώτη θέση στις εκλογές. Γιατί λοιπόν το κάνει; Γιατί θέτει στο τραπέζι το σενάριο των Ειδικών Δικαστηρίων;

Η απάντηση βρίσκεται στη διάκριση μεταξύ νομικής πραγματικότητας και πολιτικής ομηρίας. Ο Βενιζέλος δεν χρειάζεται να στήσει αύριο ένα Ειδικό Δικαστήριο για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Του αρκεί να εμπεδώσει στην κοινή γνώμη την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση έχει διαπράξει αδικήματα που αξίζουν προανακριτική επιτροπή, που είναι ο προθάλαμος του Ειδικού Δικαστηρίου, και ότι μόνο νομικά τερτίπια -τα οποία η επόμενη Βουλή θα μπορούσε θεωρητικά να παρακάμψει με μια «επιθετική» ερμηνεία- τη σώζουν.

Με την κίνησή του αυτή, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αφαιρεί από τη Νέα Δημοκρατία το τεκμήριο της «θεσμικής κανονικότητας». Μετατρέπει την επόμενη εκλογική αναμέτρηση από μια μάχη για την οικονομία, σε μια μάχη για την ατιμωρησία.

Η Αποδόμηση του «Αντι-ΣΥΡΙΖΑ» Μετώπου

Επί πολλά χρόνια η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στη σιωπηρή στήριξη του εκσυγχρονιστικού Κέντρου, του οποίου ο Βενιζέλος αποτελεί τον άτυπο πνευματικό ηγέτη.

Η απειλή για έλεγχο της κυβέρνησης από την επόμενη Βουλή στέλνει ένα σαφές μήνυμα: Η περίοδος χάριτος τελείωσε. Ο Βενιζέλος διαχωρίζει πια πλήρως τη θέση του από τη Νέα Δημοκρατία, διαλύοντας το αφήγημα ότι το Κέντρο είναι προνομιακός σύμμαχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στον λαϊκισμό. Κατηγορώντας την κυβέρνηση για θεσμικές εκτροπές υποκλοπές, Τέμπη, διαχείριση κονδυλίων, ο Βενιζέλος λέει ουσιαστικά στους κεντρώους ψηφοφόρους: «Η ΝΔ δεν είναι πλέον ο εγγυητής των θεσμών, αλλά ο υπονομευτής τους». Και για να το κάνει αυτό πειστικό, ανασύρει το φάντασμα του Άρθρου 86, του νόμου περί ευθύνης υπουργών, το οποίο έχει στοιχειώσει την πολιτική ζωή του τόπου.

Ο Στρατηγικός Στόχος: Ρυθμιστής ή Τιμωρός;

Η κίνηση Βενιζέλου δεν είναι παρορμητική. Είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επανατοποθέτησης του ΠΑΣΟΚ και του ευρύτερου κεντροαριστερού χώρου.

Πίεση για Αυτοδυναμία: Γνωρίζοντας το άγχος της ΝΔ για την αυτοδυναμία, ο Βενιζέλος αυξάνει το διακύβευμα. Αν η ΝΔ δεν πάρει αυτοδυναμία, η επόμενη Βουλή (που μπορεί να έχει πλειοψηφία προοδευτικών δυνάμεων ή «μη αυτοδύναμης ΝΔ» θα έχει στα χέρια της το «όπλο» που ο ίδιος κατασκευάζει ρητορικά σήμερα: Τη δυνατότητα σύστασης προανακριτικών επιτροπών χωρίς τον στενό χρονικό περιορισμό της παλιάς αποσβεστικής προθεσμίας.

Προσωπική Δικαίωση: Ο Βενιζέλος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική στο παρελθόν για το Άρθρο 86. Εμφανιζόμενος τώρα ως ο πιο αυστηρός κριτής της χρήσης του, επιχειρεί να καθαρίσει το δικό του όνομα και να εμφανιστεί ως ο θεματοφύλακας της Διαφάνειας.

Ο Κίνδυνος της Ποινικοποίησης της Πολιτικής Ζωής

Ωστόσο, η τακτική αυτή ενέχει σοβαρούς κινδύνους, τους οποίους ο έμπειρος πολιτικός σίγουρα αντιλαμβάνεται. Απειλώντας εμμέσως με ειδικά δικαστήρια και αναδρομικούς ελέγχους, κυβερνητικά στελέχη εκτιμούν ότι ο κ.Βενιζέλος συμβάλλει στην περαιτέρω τοξικότητα του πολιτικού κλίματος. Η ποινικοποίηση της πολιτικής αντιπαράθεσης ήταν πάντα χαρακτηριστικό περιόδων βαθιάς κρίσης.

Το γεγονός -λένε- ότι ένας κορυφαίος συνταγματολόγος επιλέγει να «θολώσει τα νερά» σχετικά με την αναδρομικότητα του νόμου, δείχνει ότι ο πολιτικός στόχος -η φθορά της κυβέρνησης- έχει ιεραρχηθεί ψηλότερα από την ακαδημαϊκή ακρίβεια.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος δεν πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί μια αλλαγή του άρθρου 86 να ισχύσει αναδρομικά για να στείλει υπουργούς της ΝΔ στο Ειδικό Δικαστήριο. Αυτό που κάνει είναι πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο επικίνδυνο για την κυβέρνηση:

Κατασκευάζει την πολιτική κατηγορία. Νομιμοποιεί τη συζήτηση περί «εγκλημάτων» της κυβέρνησης, βάζοντας τη σφραγίδα του συνταγματικού κύρους του. Λέει στη Νέα Δημοκρατία: «Μετά τις εκλογές, δεν θα είστε απλώς η αντιπολίτευση, θα είστε οι κατηγορούμενοι».

Αυτή η απειλή, ακόμα και αν νομικά είναι κενή περιεχομένου λόγω της απαγόρευσης της αναδρομικότητας, πολιτικά μπορεί να λειτουργήσει διλημματικά στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Ο Βενιζέλος κήρυξε τον πόλεμο στην κυβέρνηση και κάποιοι φαντάζονται ότι το πεδίο αυτής της μάχης μπορεί να μην είναι η Βουλή, αλλά οι αίθουσες των δικαστηρίων.

Διαβάστε επίσης:

Βουλή: Και επίσημα εκτός Πλεύσης Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου – Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης

Στην Άγκυρα σήμερα ο Μητσοτάκης – Συνάντηση με Ερντογάν στη σκιά των αξιώσεων για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

«Βουτιά» στην εσωστρέφεια ξανά το ΠΑΣΟΚ – Αλλαγή πλεύσης μετά την επιστολή ΠΑΣΚΕ για Παναγόπουλο