Στην Άγκυρα σήμερα ο Μητσοτάκης – Συνάντηση με Ερντογάν στη σκιά των αξιώσεων για αποστρατιωτικοποίηση των νησιών

Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Αθήνα στην συνάντηση που θα έχει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγιπ Ερντογαν. Εάν η Τουρκική πλευρά δεν θελήσει να αιφνιδιάσει τότε θα υπάρξουν συμφωνίες μόνο για τα θέματα που αφορούν το εμπόριο, τη μετανάστευση, τη βίζα, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, ενώ αναμένεται να συζητηθεί και το μεταναστευτικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναχωρεί το μεσημέρι για την Άγκυρα συνοδευόμενος από τους Γιώργο Γεραπετρίτη, Κυριάκο Πιερρακάκη, Τάκη Θεοδωρικάκο, Σοφία Ζαχαράκη, Θάνο Πλεύρη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Λίνα Μενδώνη, Χρίστο Δήμα, Χάρη Θεοχάρη. Η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, δεν θα μεταβεί στην Άγκυρα, καθώς ακόμη νοσηλεύεται με γρίπη Α.

Ωστόσο αίσθηση έχει δημιουργήσει το γεγονός ότι στην συνάντηση δεν θα παρευρεθεί ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε ότι ο υπουργός Άμυνας θα είναι στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και, σύμφωνα με την πληροφόρηση, εκεί θα είναι και ο Τούρκος ομόλογός του.

Την ίδια στιγμή η Αθήνα στέλνει μήνυμα ότι η βελτίωση του κλίματος στις διμερείς σχέσεις συμβάλλει στη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής, ενόψει και των εξελίξεων στη γειτονιά.

Η Άγκυρα ωστόσο επιμένει στις πάγιες εμπρηστικές θέσεις της. Οι δηλώσεις του εκπροσώπου του κυβερνώντος AKP, Ομέρ Τσελίκ, ο οποίος επανέφερε το ζήτημα της αποστρατικοποίησης των νησιών, κατηγορώντας την Ελλάδα ότι επιχειρεί να «ευρωπαϊκοποιήσει» τα προβλήματά της, σε ρητορική δεν πέρασε απαρατήρητη. Όπως επίσης και οι χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου ΥΠΕΞ Χ. Φιντάν, ο οποίος εξαπέλυσε επίθεση στον ΥΠΕΘΑ Νίκο Δένδια, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζει την ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας αναμένεται να αξιολογηθεί η πρόοδος της διμερούς συνεργασίας δύο χρόνια μετά τη Διακήρυξη των Αθηνών, ενώ η ελληνική πλευρά αναμένεται να επιμείνει στην ανάγκη να διατηρηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας ώστε να αποφευχθούν οι εντάσεις.

Παράλληλα αναμένεται να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κοινή πεποίθηση για διαφορά ζητήματα, και θα επιχειρηθεί να γίνει αποτίμηση του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές οι θαλάσσιες ζώνες δεν είναι στην ατζέντα των συνομιλιών, αλλά εφόσον το θέμα τεθεί από τους γείτονες μας θα συζητηθεί.

Όσο για τις δηλώσεις του Χάμαν Φινταν ο οποίος πυροδότησε το κλίμα λίγες ώρες πριν την συνάντηση η ελληνική πλευρά διεμήνυσε ότι «η Ελλάδα ασκεί μια ενεργητική εξωτερική πολιτική, υποστηρίζοντας τις αξίες του Διεθνούς Δικαίου. Από αυτές τις αξίες δεν θα αποστεί. Θέλουμε σχέσεις καλής γειτονιάς».

Όσο για την ανταλλαγή ΝΟΤΑΜ, διπλωματικοί κύκλοι επέμεναν ότι, η τουρκική είναι παράνομη και οι ισχυρισμοί περί αποστρατιωτικοποίησης είναι αβάσιμοι. Για δραστηριότητες εντός του FIR, αρμόδια για έκδοση ΝΟΤΑΜ είναι μόνο η Ελλάδα, τόνισε η εκπρόσωπος τύπου του ΥΠΕΞ Λάνα Ζωχιού, επισημαίνοντας πως δεν είναι η πρώτη φορά που εκδίδονται ΝΟΤΑΜ για λόγους πολιτικών σκοπιμοτήτων. Οι μονομερείς ενέργειες δεν επηρεάζουν θέματα εθνικής αρμοδιότητας, διευκρίνισε.

Για τις τουρκικές NAVTEX, η Ελλάδα έχει κάνει διαβήματα και ετοιμάζεται ένα ακόμα προς τον ΙΜΟ του ΟΗΕ. «Από την πλευρά μας, αυτό δεν κρίνεται ως κάποια κλιμάκωση. Είναι μια αναδιατύπωση των αξιώσεων της Τουρκίας. Δεν δημιουργούν τετελεσμένα», τόνισε.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Ταγιπ Ερντογάν θα έχουν αναλυτική συζήτηση για τα περιφερειακά θέματα που ενδιαφέρουν και τις δύο χώρες, όπως είναι το Μεσανατολικό, η κρίση στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

