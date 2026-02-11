Βουλή: Και επίσημα εκτός Πλεύσης Ελευθερίας η Ελένη Καραγεωργοπούλου – Η επιστολή ανεξαρτητοποίησης

Ανακοινώθηκε και επισήμως το πρωί της Τετάρτης (11/2) στην Ολομέλεια της Βουλής η επιστολή ανεξαρτητοποίησης της Ελένης Καραγεωργοπούλου.

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας, με το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου να μένει πλέον με πέντε βουλευτές, τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό για να συνεχίζει να υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα.

Στην επιστολή της, η Ελενη Καραγεωργοπούλου επικαλείται μεταξύ άλλων «πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου».

Παράλληλα, διευκρινίζει την πρόθεση της να διατηρήσει την έδρα.

Η επιστολή:

