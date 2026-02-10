search
10.02.2026 22:48

Γκιλφόιλ για τις πρώτες 100 μέρες στην Αθήνα: Φέραμε τη συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη

10.02.2026 22:48
kimberly

Στις πρώτες της 100 ημέρες στην Ελλάδα αναφέρθηκε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, σε ανάρτησή της Χ.

Στο βίντεο που δημοσίευσε, η κ. Γκιλφόιλ ευχαρίστησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό της, και αναφέρθηκε στους Έλληνες, που, όπως είπε, την υποδέχτηκαν με θέρμη.

«Για τις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα κινηθήκαμε με ταχύτητα και με ξεκάθαρο σκοπό, ανεβάζοντας τη στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα», σημείωσε στο σχετικό clip η Αμερικανίδα πρέσβης.

Η ίδια, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για «ρεκόρ» αναφορικά με το Συμβούλιο του P-TEC, ενώ στάθηκε και στην παρουσία της Exxon Mobil στην Ελλάδα.

«Υπό την ηγεσία του προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε. Στις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα, έχουμε φέρει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

