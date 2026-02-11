Καρφί Γεωργιάδη για τη δήλωση Καραγεωργοπούλου ότι «η Ζωή δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις για τον Δένδια» – «Ακραία συκοφαντική, θα της έκανα μήνυση»

Τις δηλώσεις της Ελένης Καραγεωργοπούλου, σύμφωνα με τις οποίες η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν την άφηνε να καταθέσει ερωτήσεις στον Νίκο Δένδια, σχολίασε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κάνοντας λόγο για ακραίες συκοφαντικές δηλώσεις.

«Εγώ αν έλεγε η κ. Καραγεωργοπούλου κάτι τέτοιο και αντί να πει Δένδιας έλεγε Γεωργιάδης, θα της είχα κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση. Θεωρώ για τον συνάδελφό μου τον Νίκο Δένδια, ακραία συκοφαντική τη δήλωση της κ. Καραγεωργοπούλου. Αυτό θα σήμαινε ότι υπήρχε κάποια συμφωνία Δένδια – Κωνσταντοπούλου. Δεν μπορεί να έχει υπάρξει τέτοια συμφωνία, το ξεκαθαρίζω, δεν το πιστεύω καν, άρα ο κ. Δένδιας πρέπει να κάνει μήνυση στην κ. Καραγεωργοπούλου για να αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό στο δικαστήριο», τόνισε ο υπουργός Υγείας μιλώντας στο Action24.

Σημειώνεται ότι η Ελένη Καραγεωργοπούλου αποχώρησε από την «Πλεύση Ελευθερίας», αφήνοντας αιχμές για τη συνεργασία της με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις της στο Documento ανέφερε ότι οι «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες» και ένα «φίλτρο» στο εσωτερικό του κόμματος δεν της επέτρεπαν να εκφραστεί ελεύθερα. «Αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει περιορισμούς που συνοδεύονται από συμπεριφορές με έντονη αυτοαναφορικότητα ή με τις φιλοφρονήσεις σε ανώτερους υπουργούς της ΝΔ.

Αναλυτικότερα, η Καραγεωργοπούλου ανέφερε ότι η αποχώρησή της οφείλεται σε «φίλτρα» και λογοκρισία στον κοινοβουλευτικό έλεγχο από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την αποτροπή κατάθεσης επίκαιρων ερωτήσεων προς τον Νίκο Δένδια. Παρά τη δραστήρια κοινοβουλευτική της συμμετοχή, υποστήριξε ότι δεν της επιτρεπόταν να ασκήσει πλήρως τον έλεγχο, ενώ αναφέρθηκε και σε παλαιότερες συγκρούσεις με την πρόεδρο του κόμματος. Παράλληλα, από το περιβάλλον της επισημαίνεται επίσης η έλλειψη συλλογικότητας και η υπερίσχυση της «εικόνας έναντι του περιεχομένου», ακόμη και σε σημαντικές πολιτικές αποφάσεις.

Ξέσπασμα Γεωργιάδη κατά Ανδρουλάκη για την υπόθεση Παναγόπουλου

Ο κ. Γεωργιάδης σχολίασε και την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ, που κατηγορείται για υπεξαίρεση κοινοτικών πόρων και νομιμοποίηση παράνομων εσόδων, αλλά και τη στάση του Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς ο συνδικαλιστής ανήκε στον χώρο του ΠΑΣΟΚ.

Ο υπουργός κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για πολιτικό καιροσκοπισμό και έλλειψη «γενναιοψυχίας», υποστηρίζοντας ότι εκμεταλλεύτηκε την υπόθεση για να πλήξει πολιτικά ένα ιστορικό στέλεχος του κόμματός του.

Ξεσπώντας, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Βρήκε ευκαιρία τώρα ο άλλος που μισούσε τον Παναγόπουλο και τον βρήκε μπόσικο και πήγε να τον φάει. Και αυτός θέλει να γίνει πρωθυπουργός της Ελλάδας και θέλει να σώσει εσάς. Αυτά μου προκαλούν απέχθεια… δείξε ρε μια γενναιότητα, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ 50 χρόνια είναι, αρχηγός του ΠΑΣΟΚ είσαι… τι να πω ρε παιδί μου, δεν έχει λίγο πολιτική, λίγο γενναιοψυχία».

Σε άλλο σημείο, αναρωτήθηκε: «Αν ο κ. Ανδρουλάκης θεωρούσε τον Παναγόπουλο κλέφτη, γιατί τον είχε πρόεδρο της ΓΣΕΕ και τον στήριζε;».

