10.02.2026 18:54

Το… φίλτρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η Ιθάκη του Τσίπρα και το μέλλον της Σοφίας Καραγεωργοπούλου

georgopoulou konstantopoulou 88- new

Καρφάκια στη Ζωή Κωνσταντοπούλου πέταξε η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής Ελένη Καραγεωργοπούλου, που αποχώρησε από την Πλεύση Ελευθερίας.

Η κ. Καραγεωργοπούλου, μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για βαθιές πολιτικές και λειτουργικές διαφωνίες με την πρόεδρο του κόμματος που την οδήγησαν στην έξοδο από την Πλεύση Ελευθερίας.

Μάλιστα, ανέφερε ότι υπήρχαν  «διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες»,  ενώ τόνισε ότι στο εσωτερικό του κόμματος υπήρχε ένα «φίλτρο» που δεν της επέτρεπε να εκφραστεί ελεύθερα. «Αυτό είναι ένα κομμάτι του παζλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει περιορισμούς που συνοδεύονται από συμπεριφορές με έντονη αυτοαναφορικότητα, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πάντως αναγνώρισε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου διαθέτει «εξαιρετικές ικανότητες», εξέφρασε τη δυσφορία της για το γεγονός ότι, όπως είπε, ο πολιτικός της λόγος δεν διαθέτει επαρκή τεκμηρίωση. «Δεν γυρνούν όλα γύρω από ένα πρόσωπο», σημείωσε, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να συμμετέχει σε ένα πολιτικό σχήμα όπου «η εικόνα κυριαρχεί έναντι του περιεχομένου».

Όσο για την επόμενη ημέρα, ένα είναι σίγουρο, δεν προτίθεται να παραδώσει τη βουλευτική της έδρα.

Δήλωσε αριστερή, ανέφερε ότι βρίσκεται κοντά στη Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας όμως ότι το συγκεκριμένο κόμμα βρίσκεται σε διαδικασία πολυδιάσπασης. Παράλληλα, αποκάλυψε πως διαβάζει το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, προκειμένου να κατανοήσει τη δική του πολιτική εκδοχή, ενώ απέρριψε και τη ρητορική της Μαρίας Καρυστιανού, λέγοντας ότι παραπέμπει σε θέσεις και ύφος που θυμίζουν τον Θάνο Πλεύρη και τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Συμπέρασμα δε βγαίνει πάντως…

