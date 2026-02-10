Τέμπη: Ένα αιχμηρό σχόλιο για το «λάθος» του Γεωργιάδη

Με λίγες μόνο λέξεις «κάρφωσε» τον υπουργό Υγείας για την ανάρτησή του – στην οποία αναφέρει ότι μπορεί να έγινε λάθος στον χειρισμό του σημείου της τραγωδίας των Τεμπών – ο Αντύπας Καρίπογλου.

Ο γνωστός δικηγόρος και τέως υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ σημείωσε δηκτικά για την ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη (όπου έγραφε, μεταξύ άλλων, ότι «άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου, με την βιαστική μεταφορά και την δίκαιη αγανάκτηση των γονέων που βρήκαν οστά των θυμάτων σε άλλο μακρυνό χώρο, που ναι πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν εκείνη την ημέρα και να τους ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη»): «Λάθος στην διαχείριση του χώρου; Ωραία υπεράσπιση αυτών που δικάζονται για το μπάζωμα κάνει ο Άδωνις».

Μάλιστα…

