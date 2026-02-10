Τέμπη – Άδωνις Γεωργιάδης: Κάναμε λάθος με τη διαχείριση του χώρου, αλλά όχι συγκάλυψη – Ζητάμε συγγνώμη

Στην παραδοχή – έστω και με έμμεσο τρόπο – ότι η διαχείριση του χώρου του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη ήταν λανθασμένη, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή ανάρτηση του Νίκου Πλακιά σχετικά με την αυθεντικότητα των βίντεο με τη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία.

Συγκεκριμένα, κάνοντας παράθεση την ανάρτηση Πλακιά, ο Ά. Γεωργιάδης, σημειώνει ότι «άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου, με την βιαστική μεταφορά και την δίκαιη αγανάκτηση των γονέων που βρήκαν οστά των θυμάτων σε άλλο μακρυνό χώρο, που ναι πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν εκείνη την ημέρα και να τους ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη».

Αναλυτικά ο υπουργός έγραψε:

Πριν από ένα έτος, το 80% του Ελληνικού Λαού πίστευε ότι στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είχε γίνει υποτίθεται διότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τόνους παράνομου λαθραίου φορτίου και ο Μητσοτάκης ήθελε να προστατεύσει τον λαθρέμπορο διότι ήταν φίλος του κλπ. Μας είχαν τρελάνει στα κανάλια κάθε μέρα με «εμπειρογνώμονες» της πλάκας που έλεγαν πού πώς και πότε φορτώθηκε το φορτίο. Στην Βουλή Βελόπουλος και Ζωή οργίαζαν και έφτασε η κυρία να κατηγορήσει τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας ως «λαθρέμπορο εθελοντή του Μητσοτάκη….

Ένα χρόνο μετά έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και ότι δεν υπήρξε κανένα παράνομο φορτίο, κανένας λαθρέμπορος καμμία συγκάλυψη, στο δε Δικαστήριο δεν έχει δηλωθεί ως μάρτυρας κανένας από αυτούς τους «εμπειρογνώμονες» οι οποίοι εξαφανίστηκαν.

Άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου, με την βιαστική μεταφορά και την δίκαιη αγανάκτηση των γονέων που βρήκαν οστά των θυμάτων σε άλλο μακρυνό χώρο, που ναι πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν εκείνη την ημέρα και να τους ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη.

Πριν από ένα έτος, το 80% του Ελληνικού Λαού πίστευε ότι στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είχε γίνει υποτίθεται διότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τόνους παράνομου λαθραίου φορτίου και ο Μητσοτάκης ήθελε να προστατεύσει τον λαθρέμπορο διότι ήταν φίλος… https://t.co/6t4Z7YKvq4 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 10, 2026

Κάτι μας λέει ότι η ανάρτηση αυτή θα προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις, δεδομένης της «γραμμής» της κυβέρνησης για τη διαχείριση του χώρου…

