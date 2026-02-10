search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.02.2026 09:33

Τέμπη – Άδωνις Γεωργιάδης: Κάναμε λάθος με τη διαχείριση του χώρου, αλλά όχι συγκάλυψη – Ζητάμε συγγνώμη

10.02.2026 09:33
adonis georgiadis 887- new

Στην παραδοχή – έστω και με έμμεσο τρόπο – ότι η διαχείριση του χώρου του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη ήταν λανθασμένη, προχώρησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή ανάρτηση του Νίκου Πλακιά σχετικά με την αυθεντικότητα των βίντεο με τη μοιραία εμπορική αμαξοστοιχία.

Συγκεκριμένα, κάνοντας παράθεση την ανάρτηση Πλακιά, ο Ά. Γεωργιάδης, σημειώνει ότι «άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου, με την βιαστική μεταφορά και την δίκαιη αγανάκτηση των γονέων που βρήκαν οστά των θυμάτων σε άλλο μακρυνό χώρο, που ναι πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν εκείνη την ημέρα και να τους ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη».

Αναλυτικά ο υπουργός έγραψε:

Πριν από ένα έτος, το 80% του Ελληνικού Λαού πίστευε ότι στο δυστύχημα των Τεμπών υπήρξε συγκάλυψη. Η συγκάλυψη είχε γίνει υποτίθεται διότι η εμπορική αμαξοστοιχία μετέφερε τόνους παράνομου λαθραίου φορτίου και ο Μητσοτάκης ήθελε να προστατεύσει τον λαθρέμπορο διότι ήταν φίλος του κλπ. Μας είχαν τρελάνει στα κανάλια κάθε μέρα με «εμπειρογνώμονες» της πλάκας που έλεγαν πού πώς και πότε φορτώθηκε το φορτίο. Στην Βουλή Βελόπουλος και Ζωή οργίαζαν και έφτασε η κυρία να κατηγορήσει τον νεκρό μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας ως «λαθρέμπορο εθελοντή του Μητσοτάκη….
Ένα χρόνο μετά έχει αποδειχθεί ότι όλα αυτά ήταν ψέματα και ότι δεν υπήρξε κανένα παράνομο φορτίο, κανένας λαθρέμπορος καμμία συγκάλυψη, στο δε Δικαστήριο δεν έχει δηλωθεί ως μάρτυρας κανένας από αυτούς τους «εμπειρογνώμονες» οι οποίοι εξαφανίστηκαν.
Άλλο αν έγινε λάθος στην διαχείριση του χώρου, με την βιαστική μεταφορά και την δίκαιη αγανάκτηση των γονέων που βρήκαν οστά των θυμάτων σε άλλο μακρυνό χώρο, που ναι πολλά λάθη μπορεί να συνέβησαν εκείνη την ημέρα και να τους ζητήσουμε χίλια συγγνώμη, άλλο η συγκάλυψη.

Κάτι μας λέει ότι η ανάρτηση αυτή θα προκαλέσει μεγάλες συζητήσεις, δεδομένης της «γραμμής» της κυβέρνησης για τη διαχείριση του χώρου…

Διαβάστε επίσης

Δρυμιώτης: «Η Καρυστιανού είναι ο νέος Κασσελάκης» (video)

Με τον Δένδια τα έβαλε ο Φιντάν

Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου για διεύρυνση ΠΑΣΟΚ: «Παρακμή, εσμός Ασμοδαίων»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Citroën Formula E Team – JEDDAH_Preview
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing βρίσκεται στην Τζέντα πανέτοιμη για τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν

radiofono_new
MEDIA

All things Radio 2026: Ημερίδα για το μέλλον του Ραδιοφώνου

PERIPOLIKO
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στη Θεσσαλονίκη: Εξαφάνιση 15χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

erdogan-mitsotakis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ταξίδι στην… Άγκυρα: Ποιοι υπουργοί θα συνοδεύσουν τον Μητσοτάκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-smaragdis-new
LIFESTYLE

Σμαραγδής: «Συναντηθήκαμε με τη Μαρία Καρυστιανού, της είπα ότι είμαι μοναχικός λύκος»

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 10.02.2026 13:22
eleysina-tragwdia
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: «Η πεθερά μου πέθανε σε 3 λεπτά, εγκλωβίστηκε μεταξύ της πόρτας του ΙΧ και του δέντρου» – Η περιγραφή του πρώην συζύγου της οδηγού

Citroën Formula E Team – JEDDAH_Preview
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Citroën Racing βρίσκεται στην Τζέντα πανέτοιμη για τον πρώτο διπλό αγώνα της σεζόν

radiofono_new
MEDIA

All things Radio 2026: Ημερίδα για το μέλλον του Ραδιοφώνου

1 / 3