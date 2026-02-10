search
ΤΡΙΤΗ 10.02.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

10.02.2026

Με τον Δένδια τα έβαλε ο Φιντάν

10.02.2026 07:38
Λίγες ώρες πριν την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, ο Τούρκος ΥΠΕΞ φρόντισε να οξύνει το κλίμα, κάνοντας επίθεση στον Έλληνα υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια.

Μιλώντας στο CNN Turk, ο Χακάν Φιντάν κατηγόρησε τον Δένδια ότι… εμποδίζει την εξεύρεση λύσης στα «στρατηγικά προβλήματα» μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, λέγοντας ότι «πιστεύω πραγματικά ότι (σ.σ. οι Μητσοτάκης και Γεραπετρίτης) έχουν αυτή την πρόθεση και την ικανότητα. Υπάρχει όμως ένας άνθρωπος που ονομάζεται Δένδιας, υπάρχει και το ακροατήριο στο οποίο απευθύνεται» , προσθέτοντας, μάλιστα, ότι «ο πολιτικός ανταγωνισμός δυστυχώς δεν δημιουργεί ένα περιβάλλον που να ευνοεί την επίλυση τέτοιων στρατηγικών προβλημάτων στην ελληνική πολιτική».

Και μετά κάποιοι διερωτώνται γιατί η Αθήνα κρατά πολύ μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα της συνάντησης των δύο ηγετών…

