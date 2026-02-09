Και γνωστοί… Kyriakistas στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ – Η περίπτωση του Γιώργου Σακελλίων

Άρχισε το πάρτι στα σόσιαλ μίντια (και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ) με τα στελέχη που επιστρατεύει η Χαριλάου Τρικούπη στην επιτροπή διεύρυνσης του Κινήματος.

Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία του καταλόγου που ανακοινώθηκε είναι και το γεγονός πως περιλαμβάνονται στελέχη, που γοητεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παρά το φλερτ με τη δεξιά, η Χαριλάου τους θεωρεί χρήσιμους στη νέα προσπάθεια για την… προοδευτική διακυβέρνηση και την εναλλακτική πρόταση στη ΝΔ. Από τα κορυφαία παραδείγματα είναι και ο Γιώργος Σακελλίων, άλλοτε επιφανές στέλεχος του σημιτικού ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος εξυμνούσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έγιναν υπουργοί της ΝΔ, αλλά και τις προσπάθειες της Νίκης Κεραμέως το 2024 για την επιστολική ψήφο, παρά την αντίθετη στάση του ΠΑΣΟΚ τότε.

