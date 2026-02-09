search
ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 19:58
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.02.2026 19:02

Και γνωστοί… Kyriakistas στη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ – Η περίπτωση του Γιώργου Σακελλίων

09.02.2026 19:02
George-Sakellion

Άρχισε το πάρτι στα σόσιαλ μίντια (και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ) με τα στελέχη που επιστρατεύει η Χαριλάου Τρικούπη στην επιτροπή διεύρυνσης του Κινήματος.

Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία του καταλόγου που ανακοινώθηκε είναι και το γεγονός πως περιλαμβάνονται στελέχη, που γοητεύτηκαν τα προηγούμενα χρόνια από την κυβέρνηση της ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παρά το φλερτ με τη δεξιά, η Χαριλάου τους θεωρεί χρήσιμους στη νέα προσπάθεια για την… προοδευτική διακυβέρνηση και την εναλλακτική πρόταση στη ΝΔ. Από τα κορυφαία παραδείγματα είναι και ο Γιώργος Σακελλίων, άλλοτε επιφανές στέλεχος του σημιτικού ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος εξυμνούσε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που έγιναν υπουργοί της ΝΔ, αλλά και τις προσπάθειες της Νίκης Κεραμέως το 2024 για την επιστολική ψήφο, παρά την αντίθετη στάση του ΠΑΣΟΚ τότε.

Διαβάστε επίσης

Στο πολιτικό πεδίο συνεχίζεται η σύγκρουση για την υπόθεση Παναγόπουλου

Νέα «πυρά» Καιρίδη κατά Πλεύρη: «Τραγωδία και αποτυχία» το ναυάγιο στη Χίο (Audio)

Γεωργιάδης απαντάει σε Βενιζέλο: «Ή συγκυβέρνηση με ΠΑΣΟΚ ή νέες εκλογές» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
peripoliko-kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μετέφερε στο νοσοκομείο το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι

bad bunny
LIFESTYLE

CNN: Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός πατριώτης

pirinika evropoi 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «αναγκάζει» την Ευρώπη να αναζητήσει τη δική της πυρηνική ομπρέλα

saligari
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλιγκάρι από την Αφρική εξαπλώνεται στη Ρόδο και απειλεί τα τοπικά είδη 

tileorasi-new
MEDIA

Υπόθεση τηλεπαιχνιδιών η πρώτη θέση τηλεθέασης Σαββάτου και Κυριακής (7,8/2)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

prk11
ΕΛΛΑΔΑ

Κράτηση θέσης: Αυτό είναι το πρόστιμο για την «καταραμένη» συνήθεια των Ελλήνων

smaragdis-stankoglou–new
LIFESTYLE

«Πόλεμος» Σμαραγδή - Στάνκογλου: «Αυτό το κλίμα είναι η Αριστερά» - «Σε λίγο θα μας πουν ότι οι αριστεροί σκότωσαν τον Καποδίστρια» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ouzounidou
LIFESTYLE

Λένα Ουζουνίδου: «Ας είμαι νταρντάνα - Να πω ότι είμαι ελαφίνα;»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 09.02.2026 19:57
peripoliko-kallithea
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Βίντεο μέσα από το περιπολικό που μετέφερε στο νοσοκομείο το 2χρονο κοριτσάκι που έπεσε σε συντριβάνι

bad bunny
LIFESTYLE

CNN: Η εμφάνιση του Bad Bunny στο ημίχρονο του Super Bowl επαναπροσδιόρισε τι σημαίνει να είσαι Αμερικανός πατριώτης

pirinika evropoi 887- new
ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ «αναγκάζει» την Ευρώπη να αναζητήσει τη δική της πυρηνική ομπρέλα

1 / 3