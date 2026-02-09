search
09.02.2026 12:04

Νέα «πυρά» Καιρίδη κατά Πλεύρη: «Τραγωδία και αποτυχία» το ναυάγιο στη Χίο (Audio)

09.02.2026 12:04
kairidis 5430-new

Σε… αγκάθι για διάφορες πτυχές της κυβερνητικής πολιτικής μετατρέπεται σταδιακά ο πρώην υπουργός Μετανάστευσης, Δημήτρης Καιρίδης, ο οποίος δεν διστάζει να ασκεί δριμεία κριτική.

Έτσι, μετά τον Νίκο Δένδια, στο στόχαστρο του βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών, βρέθηκε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, με αφορμή την τραγωδία στη Χίο με τους 15 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες μετανάστες.

Μιλώντας στον ρ/σ Alpha, o Δ. Καιρίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «υπάρχουν ερωτηματικά. Έχουμε να κάνουμε με μια τραγωδία και με μια αποτυχία. Δεν μασάω τα λόγια μου. Η αποτυχία, εκ του αποτελέσματος, είναι της χώρας και της πολιτικής της. Γίναμε πρωτοσέλιδο στον διεθνή Τύπο με αρνητικούς τίτλους».

Η αιχμηρή παρέμβαση Καιρίδη φαίνεται ότι ενόχλησε τον υπουργό Μετανάστευσης σε τέτοιο βαθμό που επικοινώνησε με το Μαξίμου. Ωστόσο, είναι άγνωστο αν έγιναν συστάσεις στον πρώην υπουργό…

