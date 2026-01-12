search
ΔΕΥΤΕΡΑ 12.01.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

12.01.2026 10:54

Νέα «καρφιά» Καιρίδη για Δένδια: «Δεν έχει καμία δουλειά ο υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο» (Video)

Πριν γράψουμε το οτιδήποτε, θα παραπέμψουμε τους αναγνώστες μας στο αναλυτικό ρεπορτάζ του topontiki.gr, σχετικά με τις διάφορες διεργασίες στο εσωτερικό της ΝΔ, τις νέες συμμαχίες που μοιάζουν να διαμορφώνονται και τις νέες ισορροπίες που αναπτύσσονται στο κόμμα.

Από εκεί και πέρα, πάντως, θα πρέπει να πούμε ότι ο Δημήτρης Καιρίδης μοιάζει να το… κρατάει μανιάτικο στον Νίκο Δένδια, μετά την πρόσφατη παρέμβασή του στη Βουλή, όπου πήρε σαφείς αποστάσεις από τον «γαλάζιο» βουλευτή στην κόντρα του με την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Έτσι, μιλώντας στο Mega, o πρώην υπουργός άφησε και νέες αιχμές κατά του υπουργού Άμυνας, λέγοντας ότι «ποτέ δεν τα σπάσαμε. Εγώ διαφώνησα και το έχω εξηγήσει. Δεν έχει καμία δουλειά ο υπουργός, οποιοσδήποτε υπουργός να παρεμβαίνει σε κοινοβουλευτικό διάλογο».

Μάλιστα, πήγε το πράγμα ένα βήμα παραπέρα, λέγοντας ότι «όταν μιλούν οι αρχηγοί κοινοβουλευτικών ομάδων ή οι αναπληρωτές τους δεν έχει κανένα λόγο […]. Όποιος θέλει ας υποστηρίξει την Κωνσταντοπούλου, κακό του κεφαλιού του, αλλά δεν νομίζω ότι την υποστήριξε. Ο κ. Δένδιας είναι ένας άνθρωπος εγνωσμένης ευγένειας, αστική ευγένειας και καλοπροαίρετα έκανε μια παρέμβαση την οποία θεώρησα άστοχη».

Δεν παριστάνουμε τους προφήτες, αλλά εκτιμούμε ότι αυτή η σύγκρουση θα τραβήξει πολύ

