Ο Στυλιανίδης στηρίζει Καραμανλή και Σαμαρά

Ενωτικός – σε… υπερθετικό βαθμό – εμφανίστηκε σε συνέντευξή του ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο οποίος θα είναι ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης.

Μιλώντας, λοιπόν, στα Παραπολιτικά, ο πρώην υπουργός εμφανίστηκε να στηρίζει τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, και να καλεί την κυβέρνηση και το κόμμα να αντιμετωπίσουν την κριτική που ασκούν… δημιουργικά.

«Η δημοκρατία εμπεριέχει τον διάλογο και ο διάλογος βασίζεται στη διαφωνία», είπε προσθέτοντας ότι το στοίχημα για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αξιοποίηση της εμπειρίας των προηγούμενων προέδρων της. «Να ακούσουμε την κριτική φωνή τους και να προσπαθήσουμε να συνθέσουμε λύσεις για τα προβλήματα, προτάσεις για το Σύνταγμα και πολιτικές για την Ελλάδα», τόνισε.

Λέτε, εκτός από εισηγητής, ο Ευριπίδης να γίνει και… γεφυροποιός;…

Διαβάστε επίσης

Τα… ζυγίζει η κυβέρνηση για το Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ

Νέα δηλητηριώδες σχόλιο Βενιζέλου για κυβέρνηση – Της καταλογίζει αναθεωρητικό λαϊκισμό

«Τέλος η λάσπη!»: Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Έπσταϊν