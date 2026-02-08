Νέα δηλητηριώδες σχόλιο Βενιζέλου για κυβέρνηση – Της καταλογίζει αναθεωρητικό λαϊκισμό

Βολές κατά της κυβέρνησης εξαπολύει ο Ευάγγελος Βενιζέλος με άρθρο του στην «Καθημερινή της Κυριακής» για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Στο άρθρο του με τίτλο: «Η παγίδα του αναθεωρητικού λαϊκισμού», ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης επισημαίνει πως θα ήταν «επικίνδυνο και βλαπτικό για τους θεσμούς να αφήσουμε να εξελιχθεί η αναθεώρηση σε μια παγίδα συνταγματικού λαϊκισμού».

»Χρειάζεται μεγάλη και ευρείας συμμετοχής και στήριξης προσπάθεια προκειμένου η συζήτηση για την αναθεώρηση να καταστεί άσκηση θεσμικής αυτογνωσίας και μοχλός για τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής» τονίζει.

Ο ομότιμος καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή ΑΠΘ και γενικός εισηγητής της αναθεώρησης του 2001 προειδοποιεί για τον κίνδυνο του «αναθεωρητικού λαϊκισμού» και επισημαίνει ότι στη σύγχρονη πραγματικότητα, το εθνικό Σύνταγμα δεν λειτουργεί απομονωμένα αλλά εντάσσεται σε ένα πλέγμα εθνικού, διεθνούς και ενωσιακού δικαστικού ελέγχου και υπόκειται σε συνεχή έλεγχο από το ΕΔΔΑ, το ΔΕΕ και θεσμούς όπως η Επιτροπή Βενετίας.

Δίνει μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση στα θεσμικά προβλήματα που ανακύπτουν όταν αλλάζει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία μεταξύ πρώτης και δεύτερης Βουλής, τονίζοντας πως η μόνη ασφαλής εγγύηση είναι η απαίτηση αυξημένης πλειοψηφίας 180 βουλευτών στη δεύτερη, αναθεωρητική Βουλή.

«Κατά την ίδια λογική του αναθεωρητικού λαϊκισμού, επειδή πάσχει η δημόσια διοίκηση, αναγκαία καινοτομία είναι κατά τον Πρωθυπουργό η κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων που κατά το ισχύον Σύνταγμα μπορούν να απολυθούν εάν είναι ανεπαρκείς ή παραβατικοί. Αναρωτιέμαι ρητορικά, αφού η δικαιοσύνη έχει τόσα προβλήματα, γιατί η κυβέρνηση δεν προτείνει την ακόμη πιο “ρηξικέλευθη” ιδέα της κατάργησης της ισοβιότητας των δικαστών ώστε να υπερβούμε μονομιάς τις σχετικές επιδόσεις του κ. Όρμπαν και να κινητοποιήσουμε την ΕΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης;», διερωτάται μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

«Τέλος η λάσπη!»: Οργή Παπανδρέου για δημοσίευμα που τον εμπλέκει στην υπόθεση Έπσταϊν

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «παλάτι», το ΝΑΤΟ και το νέο «επεισόδιο» με διαδηλωτές σε νοσοκομείο της Λευκάδας

Την κληρονομιά της ΝΔ θέλει ο Σαμαράς και όχι αποκόμματα…