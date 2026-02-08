Άδωνις Γεωργιάδης: Το «παλάτι», το ΝΑΤΟ και το νέο «επεισόδιο» με διαδηλωτές σε νοσοκομείο της Λευκάδας

Μετά το Άργος και στη Λευκάδα… Νέο διάλογο με διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, που διαμαρτύρονταν για τις φρεγάτες Belharra και το «σφαγείο του ΝΑΤΟ», είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός αναφέρεται στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι στη Λευκάδα «ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό, κάνουμε νέες προκηρύξεις και αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα».

Απολαμβάνω κατά την είσοδο μου στα Νοσοκομεία τον διάλογο μου με τους συνδικαλιστές της Αριστεράς. Μετά το Άργος χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Δείτε αυτό το βίντεο είναι απολαυστικό κυρίως διότι στην Λευκάδα ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά,… pic.twitter.com/Eew1QslN1r — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) February 8, 2026

Όπως είχε συμβεί και στο νοσοκομείο του Άργους, ο υπουργός Υγείας τα άκουσε ξανά για το ΝΑΤΟ. «Δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», του φώναζαν. Ο υπουργός διερωτήθηκε «το ΝΑΤΟ τι δουλειά έχει εδώ;», με τους συγκεντρωμένους να επιμένουν στα ίδια συνθήματα.

Διαβάστε επίσης:

Την κληρονομιά της ΝΔ θέλει ο Σαμαράς και όχι αποκόμματα…

Ο Καρανίκας εμφανίστηκε στο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, νυν “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”

Γεροβασίλη και Καραμέρος στα Γιάννενα για το βιβλίο του Τσίπρα