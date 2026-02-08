search
ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:24
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.02.2026 12:22

Άδωνις Γεωργιάδης: Το «παλάτι», το ΝΑΤΟ και το νέο «επεισόδιο» με διαδηλωτές σε νοσοκομείο της Λευκάδας

08.02.2026 12:22
georgiadis_nato

Μετά το Άργος και στη Λευκάδα… Νέο διάλογο με διαδηλωτές του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ, που διαμαρτύρονταν για τις φρεγάτες Belharra και το «σφαγείο του ΝΑΤΟ», είχε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός αναφέρεται στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο νοσοκομείο, σημειώνοντας ότι στη Λευκάδα «ανοίξαμε το νέο Νοσοκομείο που είναι παλάτι κυριολεκτικά, τριπλασιάσαμε τον προϋπολογισμό του, αυξήσαμε το προσωπικό του, υπογράψαμε τον νέο Οργανισμό, κάνουμε νέες προκηρύξεις και αγοράσαμε σε δύο χρόνια 48 νέα μηχανήματα».

Όπως είχε συμβεί και στο νοσοκομείο του Άργους, ο υπουργός Υγείας τα άκουσε ξανά για το ΝΑΤΟ. «Δώστε λεφτά για υγεία και παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», του φώναζαν. Ο υπουργός διερωτήθηκε «το ΝΑΤΟ τι δουλειά έχει εδώ;», με τους συγκεντρωμένους να επιμένουν στα ίδια συνθήματα.

Διαβάστε επίσης:

Την κληρονομιά της ΝΔ θέλει ο Σαμαράς και όχι αποκόμματα…

Ο Καρανίκας εμφανίστηκε στο συνέδριο του Κινήματος Δημοκρατίας, νυν “Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο”

Γεροβασίλη και Καραμέρος στα Γιάννενα για το βιβλίο του Τσίπρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
varga1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4: Δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος ξέσπασε η Ένωση

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να δει επίμονα τον Πούτιν – Οι επαφές με Λαβρόφ και άλλους Ρώσους διπλωμάτες

geogriadis- plevris 876- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Πλεύρης έδωσε… συγχαρητήρια στον Γεωργιάδη που δεν άφησε «άεργους αλληλέγγυους» να συναντήσουν τραυματίες της Χίου στο Παίδων

touni
LIFESTYLE

Τούνη από Σαουδική Αραβία: Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

karagianni-new3
ΕΛΛΑΔΑ

Η Ρομά δικηγόρος, Αλεξάνδρα Καραγιάννη, στο pontiki: «Όταν αποφάσισα να σπουδάσω νομικά σκεφτόμουν, το πώς θέλω να υπάρχω» (Video)

alexopoulou_new_123
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη...

ine_gsee_panagopoulos_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕ ΓΣΕΕ: Καταγγελίες από το… 2021 για fund και υπέρογκους μισθούς στελεχών του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 08.02.2026 18:16
varga1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πανσερραϊκός-ΑΕΚ 0-4: Δυσκολεύτηκε αλλά στο τέλος ξέσπασε η Ένωση

astynomia-gallia
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πέντε συλλήψεις για απαγωγή δικαστικού και της μητέρας της – Απειλούσαν με ακρωτηριασμό αν δεν πάρουν τα λύτρα

putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν προσπαθούσε να δει επίμονα τον Πούτιν – Οι επαφές με Λαβρόφ και άλλους Ρώσους διπλωμάτες

1 / 3