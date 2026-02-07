Γεροβασίλη και Καραμέρος στα Γιάννενα για το βιβλίο του Τσίπρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η παρουσία της Όλγας Γεροβασίλη στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα για την «ΙΘΑΚΗ» στα Γιάννενα, φυσικά και δεν αποτέλεσε έκπληξη – έκπληξη θα ήταν τυχόν απουσία.
Η Γεροβασίλη εκλέγεται στην Άρτα και φυσικά έχει λογική να βρίσκεται στην εκδήλωση, καθώς διατηρεί άριστες σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό.
Αλλά στα Γιάννενα πήγαν και άλλοι βουλευτές και παράγοντες, όπως ο Γιώργος Καραμέρος, ο πρώην ευρωβουλευτής Πέτρος Κόκκαλης και άλλοι.
Προφανώς όσο πλησιάζει η ώρα να κάνει κάτι χειροπιαστό ο Τσίπρας, τόσο θα τρέχουν από… κοντά οι ενδιαφερόμενοι.
