τεύχος 2424
05/02/2026
07.02.2026 17:00

Ακόμα και για την Αλεξοπούλου χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη…

Μεγάλα προβλήματα προκάλεσε στη ΝΔ η προκλητική φράση της βουλευτού Αχαΐας Χριστίνας Αλεξοπούλου («ο τζάμπας πέθανε»), όταν ρωτήθηκε για το ανυπόφορο κόστος που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί για τη στέγασή τους.

Και το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν… επικοινωνιακό. Αρχικά, η προσπάθεια που έγινε και από την ίδια τη βουλευτή, αλλά και από την κυβέρνηση ήταν να… βγάλουν τρελούς όσους είδαν την εκπομπή στην οποία η Αλεξοπούλου έκανε την επίμαχη δήλωση, λέγοντας ότι δεν αναφερόταν στους εκπαιδευτικούς, αλλά στην αντιπολίτευση και στα… λεφτόδεντρα.

Ωστόσο, η «γραμμή» άλλαξε άρδην από το βράδυ της Δευτέρας, όταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης «άδειασε» τη βουλευτή στη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, λέγοντας ότι δεν βοηθάει «καθόλου, μα καθόλου» να λέει ένας βουλευτής κάτι τέτοιο και συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε».

Λίγες ώρες μετά, η Αλεξοπούλου έσπευσε να ζητήσει συγγνώμη από τους εκπαιδευτικούς, αλλά και από όσους ένιωσαν ότι θίχτηκαν, «αν με τη διατύπωσή μου προκάλεσα το κοινό αίσθημα», αν και επέμεινε ότι όσα είπε ήταν για την αντιπολίτευση.

Τέλος πάντως, το πράγμα ξεθύμανε, αλλά προκαλεί εντύπωση ότι χρειάστηκε παρέμβαση Μητσοτάκη για να επιστρέψει η λογική…

papandreou_0306_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Δικαίωση του Γιώργου Παπανδρέου για το νόμο Κατσέλη έστω και πολλά χρόνια μετά

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο topontiki.gr

VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

kteo-1-1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Υποχρεωτικό ΚΤΕΟ κάθε χρόνο για όλα τα αυτοκίνητα – Τι αλλάζει και πόσο θα πληρώνουν οι οδηγοί

1 / 3