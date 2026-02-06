Στο Μιλάνο για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Στο Μιλάνο για την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται με σύζυγο του Μαρέβα στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μιλάνου.

«Αυτή τη φορά δεν βρέχει», σχολίασε κάνοντας αναφορά στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η έντονη βροχόπτωση είχε ταλαιπωρήσει τους δεκάδες χιλιάδες θεατές, χαλώντας επίσης τα σχέδια των διοργανωτών.

