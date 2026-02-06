Ο Βαρουφάκης νιώθει δικαιωμένος από τα email του Έπσταϊν

Δικαιωμένος φαίνεται ότι νιώθει ο Γιάνης Βαρουφάκης με τις αναφορές στο πρόσωπο και στον Αλέξη Τσίπρα στα email του Τζέφρι Έπσταϊν.

«Αυτό που επιβεβαιώθηκε είναι ότι οι δανειστές άλλα έλεγαν στο ελληνικό λαό και άλλα έλεγαν μεταξύ τους. Στον ελληνικό λαό έλεγαν “την πάτησες που είχες υπουργό Οικονομικών τον Βαρουφάκη”, μεταξύ τους όμως έλεγαν άλλα, ότι “ο ελληνικός λαός την πάτησε με την απομάκρυνσή μου”. Όταν ο Αλέξης Τσίπρας με δική τους εντολή πήρε το κεφάλι μου» ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Kontra.

Στον λαό οι δανειστές έλεγαν «την πάτησες που έκανες υπουργό Οικονομικών τον Βαρουφάκη», μεταξύ τους όμως ότι «ο λαός την πάτησε με την απομάκρυνσή μου» όπως φαίνεται στα αρχεία Epstein.



Ο Αλέξης Τσίπρας κατ' εντολή τους μου «πήρε το κεφάλι» όπως λένε χαρακτηριστικά, έκανε τη… pic.twitter.com/prUps8wFqT — ΜέΡΑ25 (@mera25_gr) February 6, 2026

Εκτοξεύοντας για ακόμα μία φορά τα βέλη του κατά του Αλέξη Τσίπρα, είπε «ήταν όρος για να τον αγκαλιάσουν και να τον κάνουν δικό τους, να προσχωρήσει στο τροϊκανικό μπλοκ. Αφού τον αγκάλιασαν, τον χρησιμοποίησαν 4-5 χρόνια, να κάνει όλη την βρωμοδουλειά, να στρώσει το έδαφος για τον Μητσοτάκη και τον πέταξαν σαν στυμμένη λεμονόκουπα».

Τα email του Έπσταϊν με την Αριάν ντε Ρότσιλντ

Στα email που ήρθαν στη δημοσιότητα ο Έπσταϊν αντάλλασε απόψεις με την Αριάν ντε Ρότσιλντ, διευθύνουσα σύμβουλο του χρηματοπιστωτικού ομίλου Edmond de Rothschild για το πώς θα επηρεάσει η καρατόμηση του Βαρουφάκη τις διαπραγματεύσεις.

«Ακούγεται έντονα ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε “το κεφάλι” του Γιάνη Βαρουφάκη και το πήρε. Η αντικατάσταση από τον επικεφαλής διαπραγματευτή Ευκλείδη Τσακαλώτο θεωρείται δεδομένη. Η κίνηση αυτή δίνει στον Τσίπρα χρόνο. Αύριο είναι η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης. Περιμένουν λύση», ανέφερε η Αριάν ντε Ρότσιλντ.

Από την πλευρά του Έπσταϊν εκτιμούσε ότι με την παραίτηση Βαρουφάκη επιδεινώνεται η διαπραγματευτική θέση της Ελλάδας, καθώς πλέον η κυβέρνηση θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις.

«Η παραίτηση του Έλληνα υπουργού δημιουργεί ένα πιο δύσκολο πρόβλημα για την Ελλάδα. Τώρα θα τους ζητήσουν να παρουσιάσουν λύσεις και όχι προτάσεις. Την έχουν γ@@@@@».

