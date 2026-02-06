Όταν ο Πετρουλάκης και η «Καθημερινή» τρολάρουν τον Πλεύρη

Η – σχεδόν φανατική – υποστήριξη που παρέχει στο Λιμενικό ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, όσον αφορά στην τραγωδία στη Χίο, με τους 15 νεκρούς, τους δεκάδες τραυματίες και κάποιους αγνοούμενους, πέραν του ότι έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και την κοινωνία των πολιτών, φαίνεται ότι δίνει αφορμή και για… άγριο τρολάρισμα του υπουργού.

Έτσι, ο γνωστός σκιτσογράφος της «Καθημερινής», Ανδρέας Πετρουλάκης, κάνει τον Θ. Πλεύρη πρωταγωνιστή της σημερινής γελοιογραφίας του: ο Μητσοτάκης διαβάζει ένα χαρτί και λέει «Ωχ, έγινε κι άλλο δυστύχημα». Ο Πλεύρης πετάγεται όρθιος και δηλώνει «Συγχαρητήρια στο Λιμενικό!», με τον πρωθυπουργό να συμπληρώνει «Τροχαίο είναι…».

Τα είπε όλα ο Α. Πετρουλάκης…

Διαβάστε επίσης

Ο Βελόπουλος… ξαναχτύπησε: Παρουσίασε promo αφίσα της Lady Gaga με παιδιά ως… ντοκουμέντα στην υπόθεση Έπσταϊν (video)

Φλερτ ΝΔ με Αλιάγα με το βλέμμα στους ομογενείς

Οι αποστάσεις Φάμελλου από το κόμμα Καρυστιανού και το «δεν θα πάμε όλοι στον Τσίπρα» του Πολάκη