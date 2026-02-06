Ο Βελόπουλος… ξαναχτύπησε: Παρουσίασε promo αφίσα της Lady Gaga με παιδιά ως… ντοκουμέντα στην υπόθεση Έπσταϊν (video)

Άλλη μία… viral τηλεοπτική στιγμή πρόσφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αυτή τη φορά στο Open.

Λίγοι το παρατήρησαν, αλλά από χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατάφερε να γίνει ξανά viral με μία φωτογραφία.

Αυτή τη φορά όχι με την… Παναγιά την γκέισα που είχε προβάλει στο περίφημο debate πριν τις εκλογές του 2023, αλλά με τους φακέλους Έπσταϊν.

Ο Βελόπουλος άρχισε να μιλάει για εμπλοκή Ελλήνων στην υπόθεση και παρουσίαζε φωτογραφίες στους τηλεοπτικούς δέκτες, με τον Επστάιν και ανήλικα παιδιά, φωτογραφίες που υπάρχουν στους φακέλους του υπ. Δικαιοσύνης. Ομως την γκάφα δεν την απέφυγε.

Παρουσίασε τη φωτογραφία μίας γυναίκας με δύο παιδιά τα οποία φαίνονταν να είναι σαν… βαμπίρ και να πίνουν αίμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανείς δε μιλάει γι αυτό το τέρας. Τη βλέπετε αυτή τη κυρία; Δείτε τα παιδάκια αριστερά και δεξιά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα. Γιατί;» είπε.

Στην αρχή νόμισα ότι ήταν φωτοσοπ αλλά τελικά είναι αλήθεια. Ο Βελόπουλος δείχνει τη Lady Gaga σε φωτογραφία από τη σειρά Hotel παρουσιάζοντας την ως μέλος του Επσταιν 😂

Το κλάμα σε αυτή τη χώρα δεν έχει τελειωμό 😂 pic.twitter.com/LbvX0KgTsx February 5, 2026

Η φωτογραφία ωστόσο μόνο από τον φάκελο Έπσταϊν δεν ήταν. Η «κυρία» αυτή, ήταν η… Lady Gaga σε promo αφίσα με δύο «βαμπίρ» παιδάκια από επεισόδιο της σειράς τρόμου «Hotel, America Horror Story».

