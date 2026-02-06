search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:16
search
MENU CLOSE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.02.2026 09:55

Ο Βελόπουλος… ξαναχτύπησε: Παρουσίασε promo αφίσα της Lady Gaga με παιδιά ως… ντοκουμέντα στην υπόθεση Έπσταϊν (video)

06.02.2026 09:55
karamitrou-stravelakis-velopoulos

Άλλη μία… viral τηλεοπτική στιγμή πρόσφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος, αυτή τη φορά στο Open.

Λίγοι το παρατήρησαν, αλλά από χθες το βράδυ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης κατάφερε να γίνει ξανά viral με μία φωτογραφία.

Αυτή τη φορά όχι με την… Παναγιά την γκέισα που είχε προβάλει στο περίφημο debate πριν τις εκλογές του 2023, αλλά με τους φακέλους Έπσταϊν.

Ο Βελόπουλος άρχισε να μιλάει για εμπλοκή Ελλήνων στην υπόθεση και παρουσίαζε φωτογραφίες στους τηλεοπτικούς δέκτες, με τον Επστάιν και ανήλικα παιδιά, φωτογραφίες που υπάρχουν στους φακέλους του υπ. Δικαιοσύνης. Ομως την γκάφα δεν την απέφυγε.

Παρουσίασε τη φωτογραφία μίας γυναίκας με δύο παιδιά τα οποία φαίνονταν να είναι σαν… βαμπίρ και να πίνουν αίμα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Κανείς δε μιλάει γι αυτό το τέρας. Τη βλέπετε αυτή τη κυρία; Δείτε τα παιδάκια αριστερά και δεξιά τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα. Γιατί;» είπε.

Η φωτογραφία ωστόσο μόνο από τον φάκελο Έπσταϊν δεν ήταν. Η «κυρία» αυτή, ήταν η… Lady Gaga σε promo αφίσα με δύο «βαμπίρ» παιδάκια από επεισόδιο της σειράς τρόμου «Hotel, America Horror Story».

Διαβάστε επίσης:

Φλερτ ΝΔ με Αλιάγα με το βλέμμα στους ομογενείς

Οι αποστάσεις Φάμελλου από το κόμμα Καρυστιανού και το «δεν θα πάμε όλοι στον Τσίπρα» του Πολάκη

Ο Ανδρουλάκης στο TikTok για το κυκλοφοριακό της Αττικής – «Έτσι για την …αλλαγή» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
B2026CW00041_web_1600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

trikala-6345-violanta-2234
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σουρωτήρι οι σωλήνες στο εργοστάσιο-φέρετρο – Τουλάχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου

Halle Berry
LIFESTYLE

Παντρεύεται – για τέταρτη φορά – η ηθοποιός Χάλι Μπέρι

doriforos pyrhnika iran – new
ΚΟΣΜΟΣ

ΝΥΤ: Το Ιράν επισκευάζει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις που είχαν πληγεί – Δορυφορικές εικόνες

pleistiriasmoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δανειολήπτες: Πανελλαδική οργάνωση κατά των Fund μετά τη δικαίωση του νόμου Κατσέλη – Δήλωση Σκαρίπα στο pontiki

Δείτε όλες τις ειδήσεις
zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

violada-foniki-ekrixi
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στη Βιολάντα: Ούτε θέρμανση δεν είχε το εργοστάσιο - Οι εργαζόμενες ζεσταίνονταν με σόμπα 

syntaxiouhoi_new_123
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το «Ψαλίδι» στις Συντάξεις Φεβρουαρίου για 100.000 Παλαιούς Ασφαλισμένους

katerina-kainourgiou-new
LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Νιώθω ότι με καλεί ο Άγιος Νεκτάριος» (Video)

violanda
ΕΛΛΑΔΑ

Έκθετη η διοίκηση της «Βιολάντα»: Ο υπεύθυνος βάρδιας είχε ενημερώσει ότι υπάρχει μία περίεργη μυρωδιά και του έλεγαν να μην ανησυχεί 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 06.02.2026 17:16
B2026CW00041_web_1600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η VW στοχεύει να κατασκευάζει την πλειοψηφία των αυτοκινήτων της στην Κίνα, με νέα αρχιτεκτονική έως το 2030

trikala-6345-violanta-2234
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Σουρωτήρι οι σωλήνες στο εργοστάσιο-φέρετρο – Τουλάχιστον σε τρία σημεία η διαρροή προπανίου

Halle Berry
LIFESTYLE

Παντρεύεται – για τέταρτη φορά – η ηθοποιός Χάλι Μπέρι

1 / 3