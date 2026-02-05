search
05.02.2026 16:28

Ο Ανδρουλάκης στο TikTok για το κυκλοφοριακό της Αττικής – «Έτσι για την …αλλαγή» (Video)

Το… TikTok επιστράτευσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για να μιλήσει για τον Γολγοθά των πολιτών στην Αττική, τουλάχιστον για τη μετακίνηση.

Με βίντεο στο δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά στο πώς θα μετακινηθεί ο πολίτης στην Αττική αξιόπιστα και χωρίς να χάνει τόσες ώρες στον δρόμο.

Πώς πας από το κυκλοφοριακό ζήτημα στο ζητούμενο κάθε πολίτη για αξιόπιστη και γρήγορη μετακίνηση μέσα στη πόλη; Χωρίς -άλλα 10 χρόνια- αναμονή. Ετσι, για την αλλαγή.

Οι προτάσεις που παρουσιάζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι άμεσης εφαρμογής για την άμβλυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος, έτσι για την …αλλαγή,  όπως λέει και η καμπάνια του ΠΑΣΟΚ.

Kαι δεν θα περάσουν 10 χρόνια για να υλοποιηθούν, σαν τα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση, πέταξε το καρφάκι του ο Νίκος Ανδρουλάκης.

