Οι δημοσκοπήσεις άνοιξαν την όρεξη στη ΝΔ για… ροκάνισμα του ΠΑΣΟΚ

Τι σου είναι, όμως, οι δημοσκοπήσεις…

Όχι, όμως, αυτές που βγαίνουν στα ΜΜΕ, αλλά οι… άλλες, οι κυλιόμενες, αυτές που βλέπουν μόνο τα κομματικά στελέχη και μέσω αυτών, καθορίζουν στρατηγικές και πολιτικές. Οι πληροφορίες, λοιπόν, λένε ότι οι μετρήσεις που κάνει η ΝΔ δείχουν ότι ένα αρκετά σταθερό ποσοστό – 18% ως 20% – των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δεν εμφανίζεται αρνητικό στο να ψηφίσει το κυβερνών κόμμα.

Και δεν είναι μόνο αυτό: άλλο ένα 30% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι έχει «λίγη» ή «πολλή» εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση, όπερ σημαίνει ότι ένας στους τρεις «πράσινους» ψηφοφόρους ακούει με προσοχή τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τα δύο αυτά στοιχεία φαίνεται ότι… ανοίγουν την όρεξη σε Μαξίμου και Πειραιώς για «ροκάνισμα» της Χαριλάου Τρικούπη.

Σου λέει, αφού οι «πασόκοι» και προσέχουν τι λέμε και δεν αποκλείεται να μας ψηφίσουν, γιατί να μην τους κάνουμε… στενό πρέσινγκ ως τις εκλογές; Σε τι μπορεί να μεταφραστεί αυτό; Σύμφωνα με «γαλάζιες» πηγές που μίλησαν στην «Καθημερινή», αν οι μισοί από το 30% ψηφίσουν ΝΔ, αυτό σημαίνει συν 1,5% στο τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Κι αν η μιάμιση μονάδα φαίνεται λίγη, ας ληφθεί υπόψη ότι, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό, αυτό το ποσοστό μπορεί να κρίνει πολλά και, κυρίως, τη δυνατότητα μόχλευσης που θα έχει η ΝΔ την επομένη των εκλογών – άσε που μπορεί αυτό το 1,5%, υπό ορισμένες συνθήκες να κρίνει ακόμα και την αυτοδυναμία. Εν ολίγοις, η ΝΔ βάζει στο… μενού το ΠΑΣΟΚ και το ερώτημα είναι αν και πώς μπορεί να αντιδράσει η Χαριλάου Τρικούπη.

