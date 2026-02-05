Τραγωδία στη Χίο: Ο – πρώην λιμενικός – Σταύρος Μιχαηλίδης εξηγεί τι σημαίνει αποτροπή

Την ώρα που διάφοροι υπουργοί και βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης σπεύδουν να καλύψουν το Λιμενικό και θέτουν – δήθεν σκληρά – διλήμματα, ένας άνθρωπος που πέρασε τη ζωή του στο σώμα και που έχει κάνει και αποτροπή και περισυλλογή στο πεδίο – με τα ίδια του τα χέρια – απαντά στα ερωτήματα με τρόπο που δεν σηκώνει εξυπνάδες.

Ο λόγος για τον βουλευτή Χίου του ΠΑΣΟΚ, Σταύρο Μιχαηλίδη, ο οποίος στην ομιλία του στη Βουλή για το μεταναστευτικό νομοσχέδιο έθεσε προ των ευθυνών της ολόκληρη την κυβέρνηση για το πολύνεκρο ναυάγιο βάρκας που μετέφερε μετανάστες στη Χίο. Αντί άλλου σχολίου, μερικά αποσπάσματα από την ομιλία του:

Όπως και στο χθεσινό περιστατικό, φτάσανε, καλώς ή κακώς, έφτασαν λίγα μέτρα από τη στεριά. Δεν υπάρχουν κανόνες εμπλοκής, δεν υπάρχουν σαφείς οδηγίες να τους πούνε σε αυτούς τους ανθρώπους; Ένα σκάφος με ένα τέτοιο φορτίο, τόσους πολλούς ανθρώπους, έφτασε στην ακτή σου. Έχουν φτάσει στη Χίο τα τελευταία δυόμισι δύο χρόνια οκτώ χιλιάδες ακόμα. Παρά να πνιγούν, να χαθούν ζωές, να γίνουν αυτά έγιναν, δεν μπορούσε κανείς από αυτούς που δίνουν εντολές να του πουν κράτει, δες πώς θα πιάσεις μετά τον διακινητή; Διότι δεν θα είχαμε σήμερα αυτά τα αποτελέσματα.

Γεννάται το ερώτημα: Τι εξοπλισμό έχει αυτό το σκάφος τελικά που βγήκε έξω και το βλέπουμε τώρα στις φωτογραφίες; Κι αν ο κυβερνήτης είχε αυτές τις εντολές, τότε δεν φταίει ούτε ο κυβερνήτης, ούτε η κατάσταση του σκάφους. Φταίνε αυτοί που τις δώσανε κι έχουν μπλέξει αυτά τα στελέχη τώρα σε τέτοια οδυνηρή διαδικασία και βεβαίως, κανείς δεν θα βρεθεί ούτε να τους στηρίξει ούτε να τους υποστηρίξει.

Η απόλυτη υπεύθυνη γι’ αυτές τις τραγωδίες είναι η Κυβέρνηση. Διότι από το 2020, κύριε Πλεύρη, προσπαθεί αυτή η Κυβέρνηση να δημοπρατήσει, να αγοράσει, να τοποθετήσει το λεγόμενο ΕΣΟΘΕ, το Εθνικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης, κι έχετε φτάσει στο 2026 και δεν το έχετε καταφέρει ούτε να το δημοπρατήσετε.

Αποτροπή πάντως δεν γίνεται με θανάτους. Η αποτροπή γίνεται με μέσα, με εκπαίδευση, με εργαλεία, όπου πραγματικά να αισθάνεται και αυτός που φυλάσσει τα σύνορα της πατρίδας μας, αλλά και ο Έλληνας πολίτης ασφαλής και ότι πραγματικά γίνεται αυτό που πρέπει να γίνεται.

Αυτά. Κι όποιος κατάλαβε, κατάλαβε…

Διαβάστε επίσης

Οι δημοσκοπήσεις άνοιξαν την όρεξη στη ΝΔ για… ροκάνισμα του ΠΑΣΟΚ

Για την Περιφέρεια οδεύει ο Καράογλου

Τα έμμεσα «καρφιά» Ρουσόπουλου σε Σαμαρά και Καραμανλή