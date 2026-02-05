Τραγωδία στη Χίο: Πλεύρης και Βορίδης σπεύδουν να καλύψουν το Λιμενικό – Μισόλογα για τις κάμερες, περίεργη αντίληψη περί αποτροπής (videos)

Ασπίδα προστασίας στο Λιμενικό έσπευσαν να απλώσουν πρωί-πρωί της Πέμπτης (5/2) ο Θάνος Πλεύρης και ο Μάκης Βορίδης, την ίδια ώρα που παραμένουν τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες του πολύνεκρου περιστατικού στη Χίο.

Ο υπουργός Μετανάστευσης ξεκαθάρισε ότι πιστεύει την επίσημη εκδοχή του Λιμενικού, ενώ δεν παρέλειψε να εξαπολύσει και επίθεση προς την Αριστερά, κατηγορώντας την ότι αρέσκεται να το στοχοποιεί.

«Στη Γαύδο πριν τρεις μήνες είχαμε τρεις νεκρούς μετανάστες και τότε το πλοίο που ενεπλάκη ήταν της Frontex η οποία στην αναφορά της έλεγε ότι τους έπιασε πανικός όταν είδαν το σκάφος πήγαν να ανέβουν και πνίγηκαν και κανείς δεν τους αμφισβήτησε. Γιατί; Γιατί η ελληνική Αριστερά αρέσκεται να αμφισβητεί και να στοχοποιεί το Λιμενικό», ισχυρίστηκε ο Θάνος Πλεύρης μιλώντας στο Action 24.

«Διενεργείται έρευνα για ανθρωποκτονία, και θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση», σημείωσε.

«Δεν έχω αρμοδιότητα του Λιμενικού, αλλά της Μετανάστευσης. Προφανώς το Λιμενικό και το αρμόδιο υπουργείο θα απαντήσει. Υπάρχει ωστόσο μια παρεξήγηση. Δεν υπάρχουν πάνω στο σκάφος του Λιμενικού κάμερες, όπως υπάρχουν στην Αστυνομία. Δεν βλέπουμε το συμβάν, αλλά είναι επιχειρησιακές. Για παράδειγμα να δει τον στόχο μέσα στη νύχτα. Ούτε τα πολεμικά πλοία ούτε του Λιμενικού έχουν τέτοιες κάμερες», σχολίασε σχετικά με το γεγονός ότι οι κάμερες στο σκάφος του Λιμενικού… «δεν κρίθηκε αναγκαία».

«Αυτές οι κάμερες λειτουργούν αν υπάρχει στόχος σε απόσταση για να τον “κλειδώσεις”. Άμα τον έχεις μπροστά σου, όπως το συγκεκριμένο για ποιον λόγο να τις χρησιμοποιήσουν; Λειτουργούν μόνο όταν κρίνεται σκόπιμο. Έχουν καταγραφικό, αλλά δεν κατέγραψαν γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν. Οι κάμερες είναι επιχειρησιακές, όχι να καταγράφουν 24 ώρες 7 μέρες για να βλέπουμε τι γίνεται, δεν προβλέπεται από τον κανονισμό», πρόσθεσε.

«Στη Χίο δεν χρειάστηκε γιατί το ταχύπλοο ήταν μπροστά του. Ας βγει κάποιος να πει ότι υπάρχει κανονισμός στο Λιμενικό για 24ωρη καταγραφή των συμβάντων», κατέληξε.

«Οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι είναι οι διακινητές. 24 που έχουν σωθεί είναι γιατί εκεί ήταν άνδρες και γυναίκες του Λιμενικού. Καθημερινά στο Αιγαίο και νότια της Κρήτης το λιμενικό σώζει ανθρώπους και την ίδια ώρα χθες στη Βουλή κάποιοι μιλούσαν για έγκλημα του Λιμενικού. Όχι μόνο πόρισμα έβγαλαν αλλά αν μπορούσαν θα τους έβαζαν και σε φυλακή. Κάποιοι θέλουν να τους έχουν στο στόχαστρο επειδή πιστεύουν τους διακινητές και όχι τους λιμενικούς», τόνισε ο Θάνος Πλεύρης.

Βορίδης: «Αν θέλει κάποιος να μην κάνει αποτροπή το Λιμενικό, να μας το πει»

Από την πλευρά του, ο Μάκης Βορίδης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά θλιβερό γεγονός», αλλά παράλληλα εμφανίστηκε «θιασώτης» των αποτροπών από το Λιμενικό, λέγοντας ορθά κοφτά ότι αποτελούν δουλειά του.

Για τη συγκεκριμένη πολύνεκρη αποτροπή περιορίστηκε να σημειώσει πως θα γίνει η έρευνα από το Λιμενικό, καθώς και προκαταρκτική εξέταση από τη Δικαιοσύνη.

«Έχουμε ορισμένα δεδομένα. Ανθρώπους που κάνουν κακουργήματα. Η διακίνηση παρανόμων μεταναστών είναι κακούργημα, όπως ξέρετε […]. Εκθέτουν σε κίνδυνο τους ανθρώπους αυτούς, άρα να συμφωνήσουμε ότι ο διακινητής που το κάνει αυτό διαπράττει εγκληματικές ενέργειες», είπε αρχικά. «Η δουλειά λοιπόν η δική μας είναι η αποτροπή. Αν θέλει κάποιος να πει να μην κάνει αποτροπή το Λιμενικό, να μην βρίσκεται εκεί, να μην λέει στη βάρκα να γυρνά πίσω, να μας το πει», δήλωσε.

«Να περιμένουμε μέχρι τότε. Γιατί μέχρι στιγμής βλέπω τα γνωστά: κάθε φορά που έχουμε τραγικό δυστύχημα, αρχίζει από οποιονδήποτε μη αρμόδιο μια επιλεκτική παρουσίαση των στοιχείων ανάλογα με την ιδεολογική οπτική που έχει. Αν κάποιος θέλει να πει να μην φυλάγονται τα σύνορα, δεν λέει αυτό αλλά “μήπως έγινε κάτι άλλο” κλπ. Με τα “μήπως” δεν γίνεται δουλειά», υπογράμμισε ο Μάκης Βορίδης.

«Το να βγάζουμε μόνοι μας καταδικαστική απόφαση για το Λιμενικό και τους ανθρώπους που είναι διαρκώς εκεί, δεν είναι κανονικό πράγμα. Και είναι και ανεύθυνο πολιτικά. Όποιος έχει τέτοια άποψη, ας έρθει να την πει καθαρά», κατέληξε.

