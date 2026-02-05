Για την Περιφέρεια οδεύει ο Καράογλου

Την καρέκλα του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται ότι έχει βάλει στο μάτι ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος φέρεται να προτίθεται να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές κάλπες.

Οι πληροφορίες από τη συμπρωτεύουσα αναφέρουν ότι ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το Μαξίμου και την Πειραιώς και ότι ο βουλευτής και πρώην υπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια στις εκλογές του 2028 μέσα στον Μάρτιο. ίδωμεν…

