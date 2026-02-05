search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.02.2026

Για την Περιφέρεια οδεύει ο Καράογλου

05.02.2026 08:49
Την καρέκλα του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας φαίνεται ότι έχει βάλει στο μάτι ο βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Καράογλου, ο οποίος φέρεται να προτίθεται να μην είναι υποψήφιος στις επόμενες εθνικές κάλπες.

Οι πληροφορίες από τη συμπρωτεύουσα αναφέρουν ότι ήδη έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με το Μαξίμου και την Πειραιώς και ότι ο βουλευτής και πρώην υπουργός ετοιμάζεται να ανακοινώσει την υποψηφιότητά του για την Περιφέρεια στις εκλογές του 2028 μέσα στον Μάρτιο. ίδωμεν…

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πυρά Μαρινάκη κατά Σαμαρά: Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους για το «ο Μητσοτάκης είναι το χάος»

ΚΟΣΜΟΣ

Business στις πλάτες των εξαθλιωμένων: Ο αδελφός του αρχηγού της Σιν Μπετ έκανε λαθρεμπόριο με τη Χαμάς

ΕΛΛΑΔΑ

Ερευνάται καταγγελία για διαρροή προπανίου σε γνωστή φαρμακοβιομηχανία: Εκκενώθηκε τμήμα 

ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Χίο: «Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω μας χωρίς προειδοποίηση» λέει μάρτυρας

MEDIA

Alpha: Μεγάλη δοκιμασία για τον Χαμπέα στο σημερινό «Σόι σου» (5/2)- Ο εγγονός του μυείται στην… χορτοφαγία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

ΚΟΣΜΟΣ

Χαμένες στην άμμο: Μούμιες 7.000 ετών που βρέθηκαν στη Σαχάρα ανήκουν σε άγνωστη γενεαλογική γραμμή

