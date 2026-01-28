Κυκλοφοριακό: Δέσμη μέτρων για να ανασάνουν Κηφισός και μεγάλες λεωφόροι

Δέσμη μέτρων για να ανασάνει το λεκανοπέδιο της Αττικής απο το κυκλοφοριακό πρόβλημα που κοστίζει ατέλειωτες χαμένες ώρες και ταλαιπωρία σε χιλιάδες οδηγούς, εξετάστηκαν – και δρομολογούνται – σε σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και με τη συμμετοχή των αρμόδιων στο Μεγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι προτάσεις που εξετάστηκαν ήταν σε τρία επίπεδα: Άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες.

Στις άμεσες συμπεριλμβάνονται μέτρα όπως η μέτρα μείωσης κυκλοφορίας των φορτηγών στον Κηφισό – ωστόσο δεν αποφασίστηκε η πλήρης απαγόρευση της κυκλοφορίας τους όπως ακουγόταν τις τελευταίες ημέρες ενώ εξετάστηκαν τρόποι καλύτερης διαχείρισης των καθημερινών περιστατικών που δημιουργούν καθυστερήσεις με χρήση νέων τεχνολογιών – ακόμα και drone αλλά και με την επιστράτευση τροχονόμων, δικυκλιστών αστυνομικών κλπ

Στις μεσοπρόθεσμες συζητήθηκε αναλυτικά η εφαρμογή και στην Αθήνα – τουλάχιστον στις μεγαλύτερες λεωφόρους – το μέτρο των «έξυπνων φαναριών» – που αναπροσαρμόζουν τον χρόνο του πράσινου και του κόκκινου σηματοδότη ανάλογα με την κίνηση.

Η χρήση των έξυπνων φαναριών έχει αποδώσει στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τέλους του 2026 αναμένεται σημαντική βελτίωση στη συχνότητα των δρομολογίων των ΜΜΜ της Αττικής, που είναι το επόμενεοι στοίχημα μετά την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων που υλοποιείται ήδη σε προχωρημένο βαθμό. Ο ΟΑΣΑ έχει επιλέξει 20 βασικές γραμμές κορμου η συχνότητα των οποίων θα μειωθεί ακόμα και στα 5 λεπτά. Στόχος είναι δηλαδη να περνάει ένα λεωφορείο ανά 5 λεπτά στις συγκεκριμένες γραμμές ώστε να γίνει ελκυστική η χρήση του.

Στις μακροπρόθεσμες προτάσεις, τέλος εξετάστηκε η επιτάχυνση της ολοκλήρωσης της γραμμής 4 του Μετρό και οδικά έργα όπως η επέκταση του Περιφερειακού Υμηττού προς τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ένας νέος οδικός άξονας Ελευσίνας – Οινόφυτων, η επέκταση της Λεωφόρου Κύμης κ.α..

Οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν σήμερα θα τεθούν για περαιτέρω επεξεργασία από τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να πάρουν την τελική μορφή τους και να παρουσιαστούν σύντομα.

