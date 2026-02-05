search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

05.02.2026

Πότε σκοπεύει να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος;

05.02.2026 15:40
Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του «ισόβιου» προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μάλιστα, όπως γράφεται το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής «έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί» τα παραπάνω.

Η αποκάλυψη βόμβα οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα 5 φυσικών προσώπων, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο και εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στη διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, αλλά και κοινοτικούς πόρους.

Ο ίδιος προκαλεί απαντώντας με περίσσιο θράσος ότι… «κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν τα συνδικάτα», χωρίς να αναφέρει κουβέντα για την ουσία της υπόθεσης, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής ως εταίρος της κυβέρνησης για να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Το ΠΑΣΟΚ τον διέγραψε. Ο ίδιος, επί 20ετία πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων, την μετέτρεψε σε μηχανισμό διαχείρισης εκατομμυρίων ευρώ. Την ώρα που αποκαλύπτεται ο βρόμικος ρόλος της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και το «εργοστάσιο» με τα κονδύλια που υποτίθεται ότι αφορούν την επιμόρφωση των εργαζομένων, αυτός δηλώνει αθώος και ανήξερος. Σοβαρά τώρα, πότε σκοπεύει να παραιτηθεί;

mitsotakis erdogan 887- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Foreign Policy: Μία και μόνη η διαφορά μας με την Τουρκία

spain
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Νιώθουν ήδη τις συνέπειες αλλά είναι απροετοίμαστοι: 4 στους 5 Ευρωπαίους λένε ότι έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή

polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Έδινε πληροφορίες στην Κίνα

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

