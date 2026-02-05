Πότε σκοπεύει να παραιτηθεί ο Παναγόπουλος;

Σοβαρές πολιτικές αναταράξεις προκαλούν οι αποκαλύψεις για την πιθανή εμπλοκή του «ισόβιου» προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου, σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, ο οποίος ελέγχεται για κακουργήματα της υπεξαίρεσης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Μάλιστα, όπως γράφεται το πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής «έχει ήδη διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών με ενδείξεις ότι έχουν τελεστεί» τα παραπάνω.

Η αποκάλυψη βόμβα οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου και ακόμα 5 φυσικών προσώπων, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν μπει στο μικροσκόπιο και εταιρείες οι οποίες εμπλέκονται στη διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς, αλλά και κοινοτικούς πόρους.

Ο ίδιος προκαλεί απαντώντας με περίσσιο θράσος ότι… «κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν τα συνδικάτα», χωρίς να αναφέρει κουβέντα για την ουσία της υπόθεσης, ενώ την ίδια στιγμή βρίσκεται στην Επιτροπή της Βουλής ως εταίρος της κυβέρνησης για να υπερασπιστεί το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις.

Το ΠΑΣΟΚ τον διέγραψε. Ο ίδιος, επί 20ετία πρόεδρος της ΓΣΕΕ, με τη στήριξη όλων των κυβερνήσεων, την μετέτρεψε σε μηχανισμό διαχείρισης εκατομμυρίων ευρώ. Την ώρα που αποκαλύπτεται ο βρόμικος ρόλος της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και το «εργοστάσιο» με τα κονδύλια που υποτίθεται ότι αφορούν την επιμόρφωση των εργαζομένων, αυτός δηλώνει αθώος και ανήξερος. Σοβαρά τώρα, πότε σκοπεύει να παραιτηθεί;

Διαβάστε επίσης:

Αποχώρησαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά από την Επιτροπή για τις Συλλογικές Συμβάσεις, καταγγέλλοντας αποκλεισμό των εκπροσώπων των εργαζομένων

«Πού είναι ο Κικίλιας;» ρωτά η αντιπολίτευση και ζητά να ενημερώσει τη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο – Αιχμές Πλεύρη ότι τα κόμματα στοχοποιούν το Λιμενικό

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ