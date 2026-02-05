«Πού είναι ο Κικίλιας;» ρωτά η αντιπολίτευση και ζητά να ενημερώσει τη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο – Αιχμές Πλεύρη ότι τα κόμματα στοχοποιούν το Λιμενικό

Συνεχίζονται οι εντάσεις στη Βουλή για την τραγωδία στη Χίο, κατά τη συζήτηση για δεύτερη μέρα του νομοσχεδίου για την νόμιμη μετανάστευση που ψηφίζεται σε λίγο.

Από την κυβερνητική πλευρά η έμφαση πέφτει στην ανάδειξη της στήριξης του Λιμενικού, με κατηγορίες τόσο από την πλευρά του Θάνο Πλεύρη όσο και γαλάζιων βουλευτών προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι το στοχοποιούν. Από την άλλη η αντιπολίτευση ζητά και σήμερα, να έρθει ο αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας να ενημερώσει.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, απαντώντας στα αιτήματα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση από τον Βασίλη Κικίλια σημείωσε πως «η κυβέρνηση εκπροσωπείται στη Βουλή από τον υπουργό που εισάγει το νομοσχέδιο. Δίνουμε τις απαντήσεις. Σας είπα πως εγώ πιστεύω το Λιμενικό. Πριν από δυόμιση μήνες είχαμε το δυστύχημα με τους νεκρούς στη Γαύδο με εμπλεκόμενο το σκάφος της Frontex. Τότε όλοι δεχθήκαμε την ανακοίνωσή της, σήμερα όμως δεν δέχεστε την ανακοίνωση του Λιμενικού», τόνισε.

«Στηρίζουμε το ελληνικό Λιμενικό» συνέχισε, διευκρινίζοντας «όταν λέμε τη θέση του Λιμενικού, αυτό δεν σημαίνει παρέμβαση στην έρευνα. Η έρευνα θα γίνει». Επικαλέστηκε δε και την καταγγελία του Άδωνη Γεωργιάδη για επιχείρηση καθοδήγησης νοσηλευόμενων μεταναστών από μέλη ΜΚΟ.

Συνεχίζοντας την επίθεση στην αντιπολίτευση ανέφερε: «όταν ο διακινητής κατάλαβε πως θα τον έπιαναν, πήγε να φύγει και αντί να πούμε πως αυτός είναι ο δολοφόνος, εσείς στοχοποιήσατε το Λιμενικό».

«Ο Κικίλιας πάει στα μπουζουξίδικα αλλά δεν έρχεται στη Βουλή»;

Από την αντιπολίτευση τέθηκε επίμονα το αίτημα να έρθει ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει.

Αιχμές άφησε η Σία Αναγνωστοπούλου από τη Νέα Αριστερά: «Πού είναι ο υπουργός Ναυτιλίας, ο “πολύς” κύριος Κικίλιας. Έπρεπε να είναι εδώ και να λογοδοτεί. Μπορεί να πηγαίνει στα μπουζουξίδικα με την πρέσβη της Αμερικής αλλά δεν έρχεται στη Βουλή;».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε το Θάνο Πλεύρη ότι αν και αναρμόδιος υπουργός έσπευσε να εκδώσει πόρισμα, ζητώντας ενημέρωση από τον υπουργό Ναυτιλίας. Απέναντι στα κυβερνητικά διλήμματα «ή με το Λιμενικό ή με τους διακινητές» απάντησε: «Ποιος σας είπε πως όποιος ερευνά ζητήματα διαχείρισης είναι με τους διακινητές; Διάσωση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα παράλληλα με τη φύλαξη των συνόρων, αυτή είναι η ισορροπία. Δεν βάζουμε στην ίδια ζυγαριά τους ανθρώπους του λιμενικού με τους διακινητές. Κάντε το εσείς για τη δική σας προπαγάνδα».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ο οποίος επίσης ζήτησε ενημέρωση από τον αρμόδιο υπουργό, προειδοποίησε για τον κίνδυνο καλλιέργειας διχαστικού κλίματος. Επέκρινε τα πλαστά διλήμματα που —όπως σημείωσε— παραπέμπουν σε σκοτεινές περιόδους πολιτικής καχυποψίας και ενισχύουν τη μισαλλοδοξία στη δημόσια ζωή. Υπογράμμισε ότι η απαίτηση για πλήρη διερεύνηση τραγικών περιστατικών δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως στάση «εναντίον της πατρίδας», αλλά αποτελεί στοιχειώδη δημοκρατική υποχρέωση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επισημάνσεις διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών – μεταξύ αυτών φορείς του ΟΗΕ, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – τονίζοντας ότι οι παρεμβάσεις τους δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται με καχυποψία ή απαξίωση.

Διαβάστε επίσης

Το ΠΑΣΟΚ αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου της ΓΣΕΕ

Ελληνοτουρκικά: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – «Ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας»

Βουλή: Αναφορά στον Κακλαμάνη κατά της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα