Ελληνοτουρκικά: Στις 11 Φεβρουαρίου η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν – «Ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας»

Εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, καθώς την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί το 6ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, στην Άγκυρα και η συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «η Ελλάδα προσέρχεται με πίστη και αυτοπεποίθηση στον διάλογο, πάντοτε λαμβάνοντας υπόψη το Διεθνές Δίκαιο και χωρίς καμία απολύτως διάθεση υποχώρησης. Τονίζουμε, για μια ακόμη φορά, ότι με την Τουρκία έχουμε μια και μόνη διαφορά τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ουδέποτε θα βάλουμε στο τραπέζι ζητήματα κυριαρχίας και κόκκινων γραμμών», προσθέτοντας ότι το αναλυτικό πρόγραμμα θα ανακοινωθεί από το ΥΠΕΞ τις επόμενες ημέρες.

Συνάντηση σε βαρύ κλίμα

Υπενθυμίζεται ότι η συνάντηση πραγματοποιείται σε βαρύ κλίμα, λόγω της αυξανόμενης τουρκικής προκλητικότητας. Τελευταίο «κρούσμα» η αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας για την αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα των 12 μιλίων, είχε πει ότι «δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου να ασκηθεί. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν είναι ζήτημα που αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία».

Προκλητικό τουρκικό υπουργείο Άμυνας

Σχολιάζοντας, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι «η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης».

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες», προσέθεσε.

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».

