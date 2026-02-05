search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:40
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.02.2026 11:48

Τουρκία: Νέα ένταση ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για τα 12 μίλια

05.02.2026 11:48
ellinotourkika_new_123

Την έντονη αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας προκάλεσε η αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Λίγα 24ωρα πριν τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, η Τουρκία αυξάνει την ένταση, με μια εμπρηστική ανακοίνωση, στην οποία κατηγορεί την Ελλάδα για… μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, βάζοντας και μια… πρέζα απειλής προς τη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα των 12 μιλίων, είχε πει ότι «δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου να ασκηθεί. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν είναι ζήτημα που αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία».

Σχολιάζοντας, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι «η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης».

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες», προσέθεσε.

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».

Διαβάστε επίσης

Δεύτερη θέση στις εκλογές: Eνα παιχνίδι για τρεις

Eρωτηματολόγιο των ΗΠΑ έφθασε στην Αθήνα: Τι παραπάνω είστε διατεθειμένοι να κάνετε για το ΝΑΤΟ

Κρατική χρηματοδότηση: Πόσα χρήματα θα πάρουν τα πολιτικά κόμματα το 2027

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Έδινε και πληροφορίες του ΝΑΤΟ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

KIKILIAS_0302_1460-820_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή ο Κικίλιας την Παρασκευή μετά το αίτημα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση γύρω από την τραγωδία της Χίου

giannis panagopoulos 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΚΚΕ για υπόθεση Παναγόπουλου: Συνδικαλιστική μαφία στην ηγεσία της ΓΣΕΕ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Διαφάνεια»: Ο Τσίπρας έφτιαξε πλατφόρμα για να αποκαλύπτει όσα δεν βάζει η κυβέρνηση στη Διαύγεια

tzortzoglou-new
LIFESTYLE

Στράτος Τζώρτζογλου για Σοφία Μαριόλα: «Ο χωρισμός ήταν δική μου απόφαση και είναι οριστικός» (Video)

papadopoulos-new
LIFESTYLE

Γιώργος Παπαδόπουλος: «Ξάπλωσα στον δρόμο στην Κατεχάκη και νόμιζα ότι πεθαίνω» (Video)

aeras- xeimonas 44- new
ΕΛΛΑΔΑ

«Καρφάκια» Κολυδά για… νεότερους μετεωρολόγους: Οι βροχές δεν είναι έκτακτο γεγονός, ειδικά τον χειμώνα

zozo-sapountzaki-new
LIFESTYLE

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Γιατί δεν πήγε στην αποτέφρωση του συντρόφου της, Πύρρου Αναγνωστόπουλου (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 17:38
polemiko aeroskafos 99- new
ΕΛΛΑΔΑ

Διοικητής μονάδας της Πολεμικής Αεροπορίας ο στρατιωτικός που συνελήφθη για κατασκοπεία – Έδινε και πληροφορίες του ΝΑΤΟ

areios_pagos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιοι ωφελούνται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια

violanta_explosion_new
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και στο εργοστάσιο του Τζιωρτζιώτη – Κατασχέθηκαν έγγραφα και υπολογιστές

1 / 3