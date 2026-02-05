Τουρκία: Νέα ένταση ενόψει της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Σφοδρή αντίδραση της Άγκυρας για τα 12 μίλια

Την έντονη αντίδραση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας προκάλεσε η αναφορά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ στο ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια.

Λίγα 24ωρα πριν τη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην Άγκυρα, η Τουρκία αυξάνει την ένταση, με μια εμπρηστική ανακοίνωση, στην οποία κατηγορεί την Ελλάδα για… μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, βάζοντας και μια… πρέζα απειλής προς τη χώρα μας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στο ζήτημα των 12 μιλίων, είχε πει ότι «δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο δημόσια για το ζήτημα αυτό, παρά μόνο να επαναλάβω ότι είναι ένα μονομερές δικαίωμα της πατρίδας μας, το οποίο σίγουρα δεν απαιτεί την έγκριση κανενός άλλου προκειμένου να ασκηθεί. Από την άλλη, πρέπει να έχουμε μια αίσθηση ότι όταν μιλάμε για το Αιγαίο και την ελεύθερη ναυσιπλοΐα δεν είναι ζήτημα που αφορά προφανώς μόνο την Ελλάδα και την Τουρκία».

Σχολιάζοντας, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας σημείωσε ότι «η στάση της χώρας μας απέναντι στις δηλώσεις Ελλήνων πολιτικών σχετικά με την επέκταση των χωρικών τους υδάτων στο Αιγαίο Πέλαγος στα 12 μίλια είναι σαφής. Ως Τουρκία υποστηρίζουμε ότι μια δίκαιη, ισότιμη και διεθνώς νόμιμη θαλάσσια δικαιοδοσία στο Αιγαίο είναι δυνατή μόνο μέσω αμοιβαίου διαλόγου και καλής πίστης».

«Οι μονομερείς ενέργειες, οι ισχυρισμοί και οι δηλώσεις της Ελλάδας, οι οποίες αγνοούν τις υφιστάμενες διαφορές και παραβιάζουν τα δικαιώματα της τουρκικής πλευράς, είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο και απαράδεκτες», προσέθεσε.

Κατέληξε δε λέγοντας ότι «αυτές οι δηλώσεις δεν έχουν καμία νομική συνέπεια για τη χώρα μας. Σύμφωνα με την έννοια της Γαλάζιας Πατρίδας, οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις συνεχίζουν αποφασιστικά το καθήκον τους να προστατεύουν όλα τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας μας στις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας τους».

