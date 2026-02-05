search
ΠΕΜΠΤΗ 05.02.2026 18:22
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.02.2026 10:11

Κρατική χρηματοδότηση: Πόσα χρήματα θα πάρουν τα πολιτικά κόμματα το 2027

05.02.2026 10:11
vouli_olomeleia_1403_1920-1080_new

Η κατανομή της κρατικής χρηματοδότησης στα πολιτικά κόμματα για το έτος 2026 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ.

Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών το συνολικό ποσό που θα διατεθεί ανέρχεται στα 40.161.600,00 ευρώ. Και από το ποσό αυτό, τα 33.468.000 ευρώ αφορούν την τακτική ετήσια χρηματοδότηση, ενώ τα 6.693.600 ευρώ προορίζονται «αποκλειστικά για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς».

Η μερίδα του λέοντος κατευθύνεται –προφανώς-– στη ΝΔ, η οποία λαμβάνει συνολικά 14.800.294,72 ευρώ, με την τακτική χρηματοδότηση στα 12.333.578,93 και την επιμορφωτική στα 2.466.715,79 ευρώ.

Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ (βάσει του εκλογικού αποτελέσματος του 2023) με συνολικά 7.025.636,38 ευρώ και το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής με 4.974.785,78 ευρώ.

Το ΚΚΕ λαμβάνει 3.556.615,10 ευρώ, η Ελληνική Λύση 2.443.246,16 ευρώ, η Νίκη 2.191.576,63 ευρώ και η Πλεύση Ελευθερίας 2.010.526,99 ευρώ. Μικρότερα ποσά (άνω των 200.000 ευρώ) λαμβάνουν επίσης η Φωνή Λογικής, το ΜέΡΑ25 και η Νέα Αριστερά.

Επιχορήγηση με επιμερισμό

Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής, ως συνασπισμός κομμάτων, λαμβάνει ποσά που υπολογίζονται ανά σχηματισμό που μετέχει. Αυτό που βλέπετε παραπάνω, δηλαδή, είναι το σύνολο. Το Κίνημα Αλλαγής λαμβάνει συνολικά 3.731.089,33, ενώ το ΠΑΣΟΚ λαμβάνει 1.243.696,45.

Τι ισχύει για τους «Σπαρτιάτες»

Οσον αφορά την περίπτωση των «Σπαρτιατών», αν και τυπικά στο συγκεκριμένο κόμμα αναλογεί ποσό ύψους 2.062.400,88 ευρώ, η απόφαση ορίζει ρητά την πλήρη αναστολή της καταβολής των χρημάτων, δυνάμει της σχετικής νομοθεσίας και της κοινής υπουργικής απόφασης του Ιανουαρίου 2025. Τα χρήματα θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν άτοκα μόνο σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητου απαλλακτικού βουλεύματος ή αθωωτικής απόφασης για το κόμμα.

