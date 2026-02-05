search
ΣΑΒΒΑΤΟ 07.02.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

05.02.2026 15:04

Αποχώρησαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά από την Επιτροπή για τις Συλλογικές Συμβάσεις, καταγγέλλοντας αποκλεισμό των εκπροσώπων των εργαζομένων

05.02.2026 15:04
Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σημειώθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής που συζητά το νομοσχέδιο για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, λόγω του ότι, όπως κατήγγειλαν,  υπήρξε αποκλεισμός των «πραγματικών» εκπροσώπων των εργαζομένων από την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων και κλήθηκαν μόνο οι «εργοδοτικοί» φορείς. Μάλιστα ΚΚΕ και Νέα Αριστερά αποχώρησαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Οι φορείς καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων υπό την ομπρέλα της ΓΣΕΕ, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει», απάντησε στις αιτιάσεις η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, τονίζοντας πως «είναι η πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση που υπάρχει συμφωνία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, την οποία χαιρετίζει όλη η Ευρώπη αλλά και η ελληνική κοινωνία», ωστόσο όπως επεσήμανε με νόημα, «ο κοινωνικός διάλογος φαίνεται πιο εύκολος από τον πολιτικό…».  

«Δε νομιμοποιούμε τη συνεδρίαση- φιάσκο»

«Δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση φιάσκο», αντέτεινε ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, υπογραμμίζοντας πως στην ουσία στην αίθουσα βρίσκονται οι «κοινωνικοί εταίροι» που έχουν προσκληθεί «για να συμφωνήσουν ότι θα τσακίζονται οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων». Και στη συνέχεια αποχώρησε σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Από τη Νέα Αριστερά η Θεανώ Φωτίου αποχώρησε επίσης καταγγέλλοντας και η ίδια ετεροβαρή πρόσκληση στις εργοδοτικές οργανώσεις έναντι των εργαζομένων με ευθύνη της Νίκης Κεραμέως.

Από το ΠΑΣΟΚ, ο Παύλος Χρηστίδης τόνισε επίσης πως η αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις για την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων στη σημερινή συνεδρίαση, οι οποίες απορρίφθηκαν.  Για ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο στο οποίο θα τοποθετηθούν λιγοστοί φορείς, μίλησε από την πλευρά του ο Γιώργος Γαβρήλος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Καλή» η συμφωνία με τους εταίρους κατά τον Παναγόπουλο

Από τους παρευρισκόμενους φορείς ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος έκανε λόγο για μια καλή συμφωνία που μπορεί να βοηθήσει στην επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος μίλησε για «πραγματική τομή», ενώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαδάς ανέφερε πως η κοινωνική συμφωνία είναι προϊόν ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου.

