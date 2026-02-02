«Το τζάμπα πέθανε»: Η κυνική δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου με τα 14 ακίνητα και την Porsche που την μετέφερε σε περιοδεία της στη Λέσβο το 2024

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σχετικά με το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης των εκπαιδευτικών.

Σε συνέντευξή της στο MEGA NEWS, όταν ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής τη ρώτησε πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ το μήνα, που καλείται να πληρώνει 400 ευρώ σε ενοίκιο, να τα βγάλει πέρα, η απάντησή της ήταν κυνική και προκλητική: «Το τσάμπα πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;». Η απάντησή της έγινε viral και προκάλεσε αρνητικά σχόλια για την αλαζονεία της απέναντι στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να εργαστούν με πενιχρό μισθό και τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις.

Και θα αναρωτηθεί κανείς πως προκύπτει η μεγάλη άνεση της κας Αλεξοπούλου που μπορεί και απαξιώνει με τις δηλώσεις που έκανε στην τηλεοπτική εκπομπή τον μόχθο των εκπαιδευτικών. Η απάντηση προφανώς βρίσκεται στο πόθεν έσχες. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιευμένα πόθεν έσχες, η βουλευτής της ΝΔ στην Αχαϊα Χριστίνα Αλεξοπούλου δηλώνει εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση, 4.000 ευρώ από εκμετάλλευση ακινήτων και άλλα 1.000 ευρώ από άλλες πηγές. Διαθέτει 14 ακίνητα σε Πάτρα, Αθήνα και Πιερία, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, καταθέσεις που φτάνουν τα 74.000 ευρώ και συνολικές οφειλές 62.000 ευρώ.

Ο οικονομικός της πλούτος δεν είναι απλώς ενδεικτικός – είναι υπερβολικά άνετος σε σχέση με τη ζωή ενός μέσου πολίτη που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με έναν μισθό.

Και ποιος μπορεί να ξεχάσει την εικόνα της πολιτικού κατά την επίσκεψή της στη Λέσβο το 2024, όπου, παρά τις τότε δηλώσεις του πρωθυπουργού για αποφυγή αλαζονείας από τους υπουργούς, επέλεξε να μετακινηθεί με μια Porsche που της παραχώρησε επιχειρηματίας καλύπτοντας τις συναντήσεις της στο νησί με πολυτελές αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σχολιάστηκε εκτενώς από τα τοπικά μέσα, επιβεβαιώνοντας την εικόνα μιας πολιτικού που ζει σε μια άλλη πραγματικότητα, μακριά από την καθημερινότητα των πολιτών που εκπροσωπεί.

