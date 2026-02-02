search
ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 09:25
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Διαμαντάτος ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ

02.02.2026 08:00

«Το τζάμπα πέθανε»: Η κυνική δήλωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου με τα 14 ακίνητα και την Porsche που την μετέφερε σε περιοδεία της στη Λέσβο το 2024

02.02.2026 08:00
ALEXOPOULOU_ND_MEW

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις της βουλευτού Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σχετικά με το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης των εκπαιδευτικών.

Σε συνέντευξή της στο MEGA NEWS, όταν ο δημοσιογράφος Τάκης Χατζής τη ρώτησε πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ το μήνα, που καλείται να πληρώνει 400 ευρώ σε ενοίκιο, να τα βγάλει πέρα, η απάντησή της ήταν κυνική και προκλητική: «Το τσάμπα πέθανε, όλοι θέλαμε το τσάμπα, αλλά ποιος θα το πληρώσει;». Η απάντησή της έγινε viral και προκάλεσε αρνητικά σχόλια για την αλαζονεία της απέναντι στους εκπαιδευτικούς που καλούνται να εργαστούν με πενιχρό μισθό και τεράστιες οικονομικές υποχρεώσεις.

Και θα αναρωτηθεί κανείς πως προκύπτει η μεγάλη άνεση της κας Αλεξοπούλου που μπορεί και απαξιώνει με τις δηλώσεις που έκανε στην τηλεοπτική εκπομπή τον μόχθο των εκπαιδευτικών. Η απάντηση προφανώς βρίσκεται στο πόθεν έσχες. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιευμένα πόθεν έσχες, η βουλευτής της ΝΔ στην Αχαϊα Χριστίνα Αλεξοπούλου δηλώνει εισοδήματα άνω των 30.000 ευρώ από βουλευτική αποζημίωση, 4.000 ευρώ από εκμετάλλευση ακινήτων και άλλα 1.000 ευρώ από άλλες πηγές. Διαθέτει 14 ακίνητα σε Πάτρα, Αθήνα και Πιερία, ένα ΙΧ αυτοκίνητο, καταθέσεις που φτάνουν τα 74.000 ευρώ και συνολικές οφειλές 62.000 ευρώ.

Ο οικονομικός της πλούτος δεν είναι απλώς ενδεικτικός – είναι υπερβολικά άνετος σε σχέση με τη ζωή ενός μέσου πολίτη που προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με έναν μισθό.

Και ποιος μπορεί να ξεχάσει την εικόνα της πολιτικού κατά την επίσκεψή της στη Λέσβο το 2024, όπου, παρά τις τότε δηλώσεις του πρωθυπουργού για αποφυγή αλαζονείας από τους υπουργούς, επέλεξε να μετακινηθεί με μια Porsche που της παραχώρησε επιχειρηματίας καλύπτοντας τις συναντήσεις της στο νησί με πολυτελές αυτοκίνητο.

Το περιστατικό σχολιάστηκε εκτενώς από τα τοπικά μέσα, επιβεβαιώνοντας την εικόνα μιας πολιτικού που ζει σε μια άλλη πραγματικότητα, μακριά από την καθημερινότητα των πολιτών που εκπροσωπεί.

Διαβάστε επίσης

Παρενέργειες στο ΠΑΣΟΚ από τη δημοσκοπική πτώση: Σκέφτονται ακόμα και… διαγραφές – Η πρόκληση της συνταγματικής αναθεώρησης

Συνταγματική αναθεώρηση: Ανοίγει η συζήτηση, τι θα γίνει με το άρθρο 86 – Ο ρόλος Στυλιανίδη και Ρουσόπουλου

Ελληνοτουρκικά: Με πολύ μικρό καλάθι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xios new
ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος βράχος κατέληξε στην εθνική οδό Χίου – Καρδαμύλων (video)

xanthi_agogos
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» σε λακούβα, έσπασε αγωγό και… τα νερά πλημμύρισαν τον 1ο όροφο πολυκατοικίας! (video)

trikala-violanta-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Και νέες απεργίες για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες – Το «βαρύ» πόρισμα της Πυροσβεστικής για την έκρηξη

kennedy center new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κλείνει για δύο χρόνια το Kennedy Center – Η ανακοίνωση του Τραμπ

grammys-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Βραβεία Grammy 2026: Mεγάλος νικητής o Kendrick Lamar με 5 βραβεία – Σάρωσαν Billie Eilish, Lady Gaga και Bad Bunny (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
VIOLANTA_LOGO
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βίντεο δείχνει την διοίκηση του εργοστασίου να προσπαθεί να διώξει τα συνδικάτα από τον χώρο

LEMPESOPOULOS
LIFESTYLE

Άρης Λεμπεσόπουλος: «Είπα στον Σωτήρη Τσαφούλια "ό,τι έχεις, είμαι σε ανάγκη"»

konstantinos-kazakos-new
LIFESTYLE

Συγκινεί ο Κωνσταντίνος Καζάκος: «Θα ήθελα πολύ να αγκαλιάσω ξανά τους γονείς μου»

germanoy-new
LIFESTYLE

Η απάντηση της Γερμανού στον Πρέκα για τις «βρώμικες μπουγάδες»: «Θα προσέχω την άλλη φορά να κατεβάσω βαθμούς στο πλυντήριό μου»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Πλειστηριασμοί,όταν δεν αγοράζεις ακίνητο, αλλά… δίκη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 02.02.2026 09:25
xios new
ΕΛΛΑΔΑ

Τεράστιος βράχος κατέληξε στην εθνική οδό Χίου – Καρδαμύλων (video)

xanthi_agogos
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Απορριμματοφόρο «βούλιαξε» σε λακούβα, έσπασε αγωγό και… τα νερά πλημμύρισαν τον 1ο όροφο πολυκατοικίας! (video)

trikala-violanta-2342
ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Και νέες απεργίες για την τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες – Το «βαρύ» πόρισμα της Πυροσβεστικής για την έκρηξη

1 / 3