Ελληνοτουρκικά: Με πολύ μικρό καλάθι η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στην Άγκυρα

Καθώς η κλεψύδρα μετράει ανάποδα για την πραγματοποίηση της συνεδρίασης του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι προσδοκίες της Αθήνας για τα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής μοιάζουν να ακολουθούν παρόμοια… μείωση.

Κυβερνητικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε το topontiki.gr άφηναν να εννοηθεί ότι η Αθήνα κρατά πολύ μικρό καλάθι, όσον αφορά στη συνάντηση των δύο ηγετών, ιδίως μετά τα νέα φαινόμενα κλιμάκωσης από πλευράς Άγκυρας, τόσο με την… αέναη NAVTEX όσο και με τις νέες απαιτήσεις για αποστρατιωτικοποίηση νησιών του Αιγαίου, αλλά και την απαίτηση για συμφωνία για κάθε δραστηριότητα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού, φαινόμενα που σύμφωνα με την Αθήνα δείχνουν ότι η Τουρκία – παρά τη γενικότερη διατήρηση των «ήρεμων νερών» στην περιοχή – δεν προτίθεται να κάνει πίσω στις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική αποστολή μεταβαίνει στην Άγκυρα έχοντας στις αποσκευές της τρεις «κόκκινες γραμμές», σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες:

Καμία συζήτηση για ζητήματα που άπτονται της εθνικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου,

Μόνη αναγνωρισμένη διαφορά ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και θαλασσίων ζωνών, και

Αναφορά στην τουρκική NAVTEX ως απαράδεκτης από ελληνικής πλευράς.

Άλλωστε, για το ζήτημα της NAVTEX, ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, περιέγραψε με ακρίβεια τη θέση της Αθήνας, λέγοντας ότι «είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά μια τέτοια προσέγγιση και το ξέρει η Τουρκία. […] Δεν ξέρω για ποιους λόγους, εσωτερικής πολιτικής, το έκαναν αυτό. Σε επίπεδο δικαίου οι διαρκείς NAVTEX δεν έχουν καμία ουσία».

Από την πλευρά του, ο Κ. Μητσοτάκης, προφανώς όχι τυχαία, στην εβδομαδιαία ανασκόπηση που κάνει στα social media, αναφέρθηκε στο εξοπλιστικό πρόγραμμα της χώρας και στο χρηματοδοτικό εργαλείο SAFE, αναφερόμενος στην «έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του εθνικού αμυντικού σχεδίου της Ελλάδας, ύψους 788 εκ. ευρώ, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SAFE. Είναι μέρος της κοινής ευρωπαϊκής προσπάθειας ενίσχυσης της άμυνας και της ετοιμότητας της Ένωσης, μέσω του φιλόδοξου πακέτου μέτρων “Ετοιμότητα 2030». Μέχρι στιγμής έχουν λάβει έγκριση 19 εθνικά σχέδια, ενώ αναμένεται η τελική επικύρωσή τους από το Συμβούλιο της ΕΕ, ώστε να υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις και να γίνουν οι πρώτες εκταμιεύσεις τον προσεχή Μάρτιο».

Αυθημερόν η επίσκεψη στην Άγκυρα

Οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Τουρκία αυθημερόν – στοιχείο που, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, δείχνει και τον τυπικό χαρακτήρα που η Αθήνα επιδιώκει να δώσει στη συνάντηση, αλλά και το γεγονός ότι δεν επενδύει και πολλά στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν, ιδίως μετά την ακύρωση της συνάντησης των δύο ηγετών στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Πάντως, λένε οι πληροφορίες, ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος πρόεδρος θα επιδιώξουν να προωθήσουν κάποια «περιφερειακά» διμερή ζητήματα, προφανώς για να μπορούν και οι δύο να δείξουν ότι η διαδικασία διαλόγου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένει ζωντανή και… ουσίας.

Από την άλλη, αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, στην περίπτωση που η τουρκική πλευρά επιχειρήσει να ανοίξει συζήτηση για ζητήματα, όπως, π.χ., η εγκατάσταση ισραηλινής προέλευσης πυραυλικών συστημάτων στα νησιά του Αιγαίου, η ελληνική πλευρά θα «κόψει μαχαίρι» την κουβέντα, υποστηρίζοντας ότι τέτοια θέματα άπτονται της εθνικής κυριαρχίας της χώρας. Πάντως, αυτό που διαφαίνεται είναι μια διάθεση να διατηρηθούν κατά το δυνατόν χαμηλοί τόνοι, να αποφευχθούν οι εντάσεις και να μην «ταραχθούν» κι άλλο τα «ήρεμα νερά», ενώ πηγές στην Αθήνα εκτιμούν ότι η πιο… θερμή ρητορική από πλευράς Άγκυρας έχει να κάνει και με εσωτερικές αντιφάσεις στην τουρκική πολιτική ζωή και πιέσεις που δέχεται ο Ερντογάν από το «σκληροπυρηνικό» κομμάτι των εταίρων του.

