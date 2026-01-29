Τουρκία: Επ’ αόριστον η ισχύς των NAVTEX λέει το υπουργείο Άμυνας

Διευκρινίσεις για τη διάρκεια ισχύος των τουρκικών NAVTEX που αφορούν, σύμφωνα με την Άγκυρα, «δραστηριότητες της Ελλάδας στο Αιγαίο που παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο», έδωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Όπως υποστήριξε, οι σχετικές αναγγελίες έχουν ισχύ επ’ αόριστον και δεν περιορίζονται σε χρονικό διάστημα δύο ετών.

Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΘΑ αναφέρει ότι μέσω των NAVTEX επισημαίνεται πως «όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός των περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας μας», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτουν την υφαλοκρηπίδα στο Αιγαίο, θα πρέπει να συντονίζονται με την Τουρκία, με γνώμονα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών δραστηριοτήτων σε περιοχές που περιλαμβάνουν τα χωρικά ύδατα «Νήσων Μη Στρατιωτικού Καθεστώτος» αντίκειται, όπως υποστηρίζει η τουρκική πλευρά, σε διεθνείς συμφωνίες, καθώς ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Το τουρκικό υπουργείο καταλήγει προειδοποιώντας ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να «εξουδετερώνουν μονομερείς δραστηριότητες» που, κατά την Άγκυρα, αγνοούν τα δικαιώματα και συμφέροντά της.

Η τουρκική πλευρά σημειώνει ακόμη ότι NAVTEX διακηρυκτικού χαρακτήρα ανανεώνονται εβδομαδιαία χωρίς χρονικό περιορισμό, ενώ άλλες επαναλαμβάνονται έως το 2030 ή αναδημοσιεύονται συστηματικά από το 2017 και το 2018.

