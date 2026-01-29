Σφοδρή επίθεση κατά της ICE εξαπέλυσε ο επικεφαλής ομοσπονδιακός δικαστής στη Μινεσότα, καταγγέλλοντας ότι η υπηρεσία έχει παραβιάσει σχεδόν 100 δικαστικές εντολές μέσα σε λιγότερο από έναν μήνα στην πολιτεία.

Ο δικαστής, Πάτρικ Τζ. Σιλτζ, σημείωσε μάλιστα ότι μόνο μέσα στον Ιανουάριο η ICE έχει αγνοήσει περισσότερες δικαστικές οδηγίες απ’ όσες «κάποιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν παραβιάσει σε όλη την ύπαρξή τους».

Η τοποθέτηση αυτή περιλαμβάνεται σε απόφαση με την οποία ο δικαστής ανέστειλε προσωρινά εντολή που είχε εκδώσει μία ημέρα νωρίτερα. Με εκείνη την εντολή είχε καλέσει τον Τοντ Λάιονς, υπηρεσιακό διευθυντή της ICE, να εμφανιστεί ενώπιόν του, προκειμένου να εξηγήσει γιατί δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει συνέπειες για περιφρόνηση δικαστηρίου, λόγω των επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων.

Παρότι ο δικαστής (συντηρητικός νομικός που είχε διοριστεί από τον πρόεδρο Τζορτζ Μπους) δεν προχώρησε τελικά προς το παρόν στην κλήση του Λάιονς, προειδοποίησε ότι μπορεί να το κάνει ξανά αν η ICE συνεχίσει να αγνοεί δικαστικές αποφάσεις.

«Η ICE δεν είναι υπεράνω του νόμου», έγραψε χαρακτηριστικά. «Μπορεί να αμφισβητήσει τις αποφάσεις του δικαστηρίου, αλλά οφείλει να τις τηρεί, μέχρι να ανατραπούν ή να ακυρωθούν».

Στην απόφασή του, ο δικαστής επισύναψε κατάλογο με 96 δικαστικές εντολές από 74 διαφορετικές υποθέσεις μεταναστευτικού, τις οποίες η ICE δεν έχει συμμορφωθεί να εφαρμόσει από την 1η Ιανουαρίου. Πρόσθεσε ότι ο αριθμός αυτός είναι «σχεδόν βέβαιο πως είναι μικρότερος από την πραγματικότητα», καθώς η καταγραφή έγινε βιαστικά από δικαστές με ήδη υπερβολικό φόρτο εργασίας.

«Αυτή η λίστα θα έπρεπε να ανησυχήσει οποιονδήποτε, ανεξάρτητα από τις πολιτικές του πεποιθήσεις, νοιάζεται για το κράτος δικαίου», τόνισε.

Ο καταιγισμός προσφυγών από μετανάστες και η υπόθεση – κλειδί

Τον Ιανουάριο, τα ομοσπονδιακά δικαστήρια της Μινεσότα δέχθηκαν καταιγισμό προσφυγών από μετανάστες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της επιχείρησης-σκούπας της κυβέρνησης. Ορισμένοι προσπαθούν να αποτρέψουν τη μεταφορά τους εκτός πολιτείας, ενώ άλλοι καταγγέλλουν ότι κρατήθηκαν αδίκως ή παράνομα.

Η υπόθεση που οδήγησε στην αρχική εντολή του δικαστή αφορά τον Χουάν Ούγκο Τομπάι Ρόμπλες, υπήκοο Ισημερινού, ο οποίος μπήκε παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από σχεδόν 30 χρόνια και συνελήφθη στις 6 Ιανουαρίου. Ο δικαστής έκρινε ότι η κράτησή του στηριζόταν σε εσφαλμένη ερμηνεία της ομοσπονδιακής νομοθεσίας και είχε διατάξει τις αρχές είτε να του επιτρέψουν να προσβάλει την κράτησή του είτε να τον αφήσουν ελεύθερο.

Όταν αυτό δεν συνέβη, ο δικαστής κάλεσε τον υπηρεσιακό διευθυντή της ICE να παρουσιαστεί στο δικαστήριο. Είχε ξεκαθαρίσει ωστόσο ότι αν ο Τομπάι Ρόμπλες αφεθεί άμεσα ελεύθερος, η ακρόαση θα ακυρωθεί.

Τελικά, ο Τομπάι Ρόμπλες αποφυλακίστηκε από την κράτηση της ICE στο Τέξας. Παρόλα αυτά, ο δικηγόρος ζήτησε να προχωρήσει η διαδικασία για περιφρόνηση δικαστηρίου, υποστηρίζοντας ότι οι επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις εντολών έχουν προκαλέσει «σημαντικές δυσκολίες» στους μετανάστες που εμπλέκονται στις υποθέσεις.

(Με πληροφορίες από τους New York Times)

Διαβάστε επίσης:

Το πλεκτό κόκκινο σκουφί που γίνεται σύμβολο αντίστασης στην ICE – Από τη Νορβηγία και τους Ναζί, στη Μινεσότα και τον Τραμπ

Yγρός θησαυρός 20.000 ετών – Το υπόγειο νερό κάτω απο τον Ατλαντικό που θα «ξεδιψούσε» την Νέα Υόρκη για 800 χρόνια

Μινεσότα: Ο Λευκός Οίκος «μαζεύει» τους τραμπούκους της ICE – «Μην επικοινωνείτε με διαδηλωτές»