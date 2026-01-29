Μινεσότα: Ο Λευκός Οίκος «μαζεύει» τους τραμπούκους της ICE – «Μην επικοινωνείτε με διαδηλωτές»

Σε νέα προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης που επικρατεί στη Μινεσότα, μετά τις δύο δολοφονίες Αμερικανών πολιτών από τους κουμπουροφόρους τραμπούκους της ICE, επιδίδεται η κυβέρνηση των ΗΠΑ, παρά τις πιέσεις του Λευκού Οίκου προς τους αιρετούς της Πολιτείας.

Σύμφωνα με εσωτερικές οδηγίες που περιήλθαν στα χέρια του Reuters, οι αξιωματικοί της ICE στη Μινεσότα έλαβαν οδηγίες να αποφεύγουν την εμπλοκή με «ταραξίες» κατά την εφαρμογή των μέτρων καταστολής της μετανάστευσης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Οι νέες οδηγίες, που προσφέρουν την πιο λεπτομερή εικόνα μέχρι στιγμής για το πώς θα αλλάξουν οι επιχειρήσεις μετά από τις δολοφονίες της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, διατάζουν επίσης τους αξιωματικούς της Αμερικανικής Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων να στοχεύουν μόνο μετανάστες που έχουν ποινικές κατηγορίες ή καταδίκες.

«ΜΗΝ ΕΜΠΛΕΚΕΣΤΕ ΜΕ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ»

Η εντολή σηματοδοτεί στροφή 180 μοιρών από τις μαζικές συλλήψεις που προκάλεσαν αντιδράσεις και νομικές αμφισβητήσεις στη Μινεάπολη και σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ. «ΜΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ Ή ΕΜΠΛΕΚΕΣΤΕ ΜΕ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ», ανέφερε ένα email που διανεμήθηκε από έναν ανώτερο αξιωματούχο της ICE. «Δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό εκτός από την όξυνση της κατάστασης. Κανείς δεν πρόκειται να πείσει τον άλλον. Η μόνη επικοινωνία πρέπει να είναι οι εντολές που δίνουν οι αξιωματικοί».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου σχολίασε ότι «υπάρχουν συνεχιζόμενες συζητήσεις σχετικά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής των επιχειρήσεων στη Μινεσότα. Καμία οδηγία δεν πρέπει να θεωρείται τελική έως ότου εκδοθεί επίσημα». Η αλλαγή στην επιχειρησιακή τακτική έρχεται μετά την δήλωση του Τραμπ αυτή την εβδομάδα ότι στόχος του είναι να «αποκλιμακώσει» την ένταση στο Μινεάπολη και το Σεντ Πωλ, μετά την δολοφονία δύο Αμερικανών πολιτών από τους τραμπούκους της ICE. Και στις δύο περιπτώσεις, οι αξιωματούχοι του Τραμπ χαρακτήρισαν γρήγορα τους νεκρούς ως επιτιθέμενους, ισχυρισμός που κατέρρευσε από το οπτικό υλικό.

«Στοχευμένη» επιχείρηση

Ο Τραμπ ανέθεσε στον υπεύθυνο για τα σύνορα Τομ Χόμαν να αναλάβει τις επιχειρήσεις στη Μινεσότα, σε μια κίνηση που, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο που μίλησε στο Reuters, θα οδηγήσει σε μια πιο «στοχευμένη» προσέγγιση στην επιβολή του νόμου. Ο διοικητής της Συνοριακής Φρουράς Γκρέγκορι Μποβίνο, ο οποίος ηγήθηκε συγκρουσιακών επιχειρήσεων στο Λος Άντζελες, το Σικάγο και άλλες πόλεις, υποβιβάστηκε και σύντομα θα συνταξιοδοτηθεί, σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με τις νέες οδηγίες που περιγράφονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα, οι αξιωματικοί της ICE θα λάβουν μεγάφωνα ώστε να μπορούν να δίνουν εντολές στο κοινό και «να πρέπει να εκφράζουν προφορικά κάθε βήμα της διαδικασίας σύλληψης». Οι οδηγίες δεν περιγράφουν τι είδους ενέργειες θα προκαλούσαν την έκδοση εντολών ή τι πρέπει να κάνουν οι αξιωματικοί εάν οι εντολές δεν ακολουθούνται. Οι επικαιροποιημένες οδηγίες προήλθαν από τον Μάρκος Τσαρλς, τον ανώτατο αξιωματούχο του τμήματος Επιβολής και Απομάκρυνσης της ICE, σύμφωνα με το email.

Τέλος στις «τυφλές» συλλήψεις

Αναφέρει ότι οι αξιωματικοί μπορούν να στοχεύουν μόνο παραβάτες της μεταναστευτικής νομοθεσίας που έχουν προηγούμενο ποινικό ιστορικό. «Προχωράμε σε στοχευμένη επιβολή του νόμου σε αλλοδαπούς με ποινικό ιστορικό», αναφέρει. «Αυτό περιλαμβάνει συλλήψεις, όχι μόνο καταδίκες. ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ». Υπό τον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, οι πράκτορες της ICE υποχρεούνταν να επικεντρώνονται σε σοβαρούς εγκληματίες, αλλά η κυβέρνηση Τραμπ ακύρωσε αυτή την πολιτική, επιτρέποντάς τους να συλλαμβάνουν όποιον βρουν μπροστά τους.

Οι αξιωματικοί της ICE μπορούν να ελέγχουν τις πινακίδες κυκλοφορίας για πιθανούς στόχους και πρέπει να προβαίνουν σε σύλληψη μόνο αν ο ιδιοκτήτης του οχήματος είναι μετανάστης με ποινικό ιστορικό, σύμφωνα με τις οδηγίες. Η ICE θα διεξάγει την επιχείρηση στη Μινεσότα με τη Συνοριακή Φρουρά σε ρόλο υποστήριξης, μια ανατροπή μετά από μήνες συγκρούσεων υπό την ηγεσία του Μποβίνο. Η οδηγία αναφέρει ότι η ICE έχει λάβει μεγαλύτερη συνεργασία από κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους στη Μινεσότα και ότι η υπηρεσία θα μπορούσε να έχει περισσότερες ευκαιρίες να συλλάβει μετανάστες που έχουν αποφυλακιστεί με αναστολή ή υπό επιτήρηση.

